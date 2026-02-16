دوري أبطال أفريقيا.. "الكاف" يدين حوادث الأهلي ضد الجيش الملكي ويحيلها للجنة الانضباط

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "بشدة" الحوادث غير المقبولة خلال مباراة الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي أمس الأحد في القاهرة بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأحالها إلى لجنة الانضباط.

وقال الاتحاد القاري الاثنين في بيان إنه "أحال الملف المتعلق بهذه الأحداث إلى لجنة الانضباط للتحقيق. وبناء عليه، سيخضع كل من تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية".

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي الذي منح الفريق المغربي بطاقة ربع النهائي واللحاق بالأهلي، لحظة توتر كبيرة بين لاعبي الفريقين، حيث اندلعت مشادة بين اللاعبين قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتدخل الجناح المغربي للأهلي أشرف بن شرقي لفض الاشتباك بين زملائه ولاعبي الفريق المغربي، ثم تجددت الاشتباكات في الدقيقة 40 وتسبب في توقف اللعب موقتا قبل استئنافه بعد أربع دقائق.

ولم تقتصر المشاحنات على أرضية الملعب بل امتدت إلى المدرجات بين الجماهير، ما استدعى تدخلا أمنيا للحفاظ على سلامة المتفرجين.

كما رمت جماهير الأهلي لاعبي الجيش الملكي بقناني المياه لدى توجههم إلى غرف الملابس بين الشوطين.

عقوبات سابقة ضد الجيش الملكي بسبب الأهلي

وجاءت هذه الأحداث في ظل عقوبات تأديبية سابقة أصدرها الاتحاد الأفريقي ضد الجيش الملكي على خلفية مواجهة الأهلي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الجولة الثانية في العاصمة الرباط.

وقررت اللجنة التأديبية خوض الفريق المغربي مباراتين دون جمهور بالإضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 100 ألف دولار، وزعت بين مخالفات مختلفة، منها استخدام أجهزة الليزر، ورمي قوارير المياه، وإدخال الجماهير كرات إلى أرض الملعب، ورمي جسم حديدي يشكل خطرا على اللاعبين والحكام.

كما ثبتت مخالفة الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي، إضافة إلى المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة نتيجة تصرفات غير مناسبة من بعض جماهيره.