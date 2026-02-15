رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

هل يستوحي ميلان تصميم ملعبه الجديد من هيل ديكنسون؟

Everton Football Club, Merseyside, United Kingdom. 11.22.2025 Aerial image of Everton’s new Hill Dickinson stadium on Bramley Moore Dock along the River Mersey, 22nd Nov 2025. by Thomas @ادوبي ستوك
ملعب نادي إيفرتون الجديد صرح رياضي ومركز تجاري وعلامة سياحية (من حساب by Thomas @ادوبي ستوك)
Published On 15/2/2026
آخر تحديث: 08:42 (توقيت مكة)

يواصل نادي إيه سي ميلان تحضيراته لمشروع ملعبه الجديد، وهذه المرة من بوابة إنجلترا، حيث أرسل وفدا مكونا من خمسة أشخاص إلى ليفربول لمعاينة ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون ستاديوم.

الملعب، الذي افتُتح في فبراير/شباط من العام الماضي، أصبح مقرا رسميا لإيفرتون، ويقع في منطقة براملي-مور دوك الصناعية في مدينة ليفربول. ويتسع لنحو 53 ألف متفرج، وقد حظي بإشادة واسعة بفضل تصميمه العصري المصنوع من الفولاذ والزجاج، كما سيستضيف مباريات في بطولة أمم أوروبا 2028.

A general view shows the Hill Dickinson Stadium, ahead of the English Premier League football match between Everton and Brighton and Hove Albion, in Liverpool, north west England on August 24, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
"هيل ديكسون" ملعب نادي إيفرتون الجديد (الفرنسية)

دراسة لا تعني التقليد

زيارة وفد ميلان لا تعني بالضرورة أن ملعب سان سيرو الجديد سيشبه ملعب إيفرتون، بل تندرج ضمن دراسة ومقارنة مرجعية تشمل أفضل الملاعب الأوروبية.

إدارة النادي تعتبر هذه الجولات روتينية وتهدف إلى جمع أفكار تتعلق بالتصميم، إدارة العمليات، الضيافة، تجربة الجماهير، ومنشآت يوم المباراة.

ومن الملاعب المرجعية التي تحظى باهتمام خاص لدى "الروسونيري" أيضا ملعب توتنهام هوتسبير، الذي يُعد نموذجا حديثا في تصميم الملاعب متعددة الاستخدامات.

سباق مع الزمن

رغم أن العمل الميداني لم يبدأ بعد في محيط ملعب سان سيرو، فإن ميلان وغريمه إنتر أبلغا بلدية ميلانو برغبتهما في بدء الأشغال خلال ثلاثة أو أربعة أشهر كحد أقصى.

وشدد عمدة ميلانو بيبي سالا على أهمية بقاء الناديين داخل المدينة، مؤكدا أن المسألة ليست بسيطة، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة، وأن أي مشروع جديد يجب أن يراعي مصالح المدينة وقوانين التعويضات العامة.

أكثر من مجرد ملعب

ولم تكتف بعثة ميلان التي حضرت مباراة إيفرتون وبورنموث الأسبوع الماضي بدراسة الهيكل الهندسي، بل ركزت أيضا على الجوانب التجارية وتجربة المشجعين والبث التلفزيوني ومناطق كبار الشخصيات.

LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 26: General view outside the stadium prior to the Premier League match between Everton and Leeds United at Hill Dickinson Stadium on January 26, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)
ملعب هيل ديكنسون من الخارج (غيتي)

الهدف لا يقتصر على بناء ملعب جديد فحسب، بل بناء منشأة حديثة متكاملة تخدم النادي والمدينة لسنوات طويلة، مع الاستفادة من أفضل التجارب الأوروبية قبل تقديم المشروع النهائي.

ورغم أن موعد وداع الملعب التاريخي "جوزيبي مياتزا" بات محددا نظريا، إلا إن الرحيل الفعلي لا يزال بحاجة إلى وقت قبل أن يصبح واقعا ملموسا.

المصدر: الصحافة الإيطالية

