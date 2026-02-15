هل يستوحي ميلان تصميم ملعبه الجديد من هيل ديكنسون؟

يواصل نادي إيه سي ميلان تحضيراته لمشروع ملعبه الجديد، وهذه المرة من بوابة إنجلترا، حيث أرسل وفدا مكونا من خمسة أشخاص إلى ليفربول لمعاينة ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون ستاديوم.

الملعب، الذي افتُتح في فبراير/شباط من العام الماضي، أصبح مقرا رسميا لإيفرتون، ويقع في منطقة براملي-مور دوك الصناعية في مدينة ليفربول. ويتسع لنحو 53 ألف متفرج، وقد حظي بإشادة واسعة بفضل تصميمه العصري المصنوع من الفولاذ والزجاج، كما سيستضيف مباريات في بطولة أمم أوروبا 2028.

دراسة لا تعني التقليد

زيارة وفد ميلان لا تعني بالضرورة أن ملعب سان سيرو الجديد سيشبه ملعب إيفرتون، بل تندرج ضمن دراسة ومقارنة مرجعية تشمل أفضل الملاعب الأوروبية.

إدارة النادي تعتبر هذه الجولات روتينية وتهدف إلى جمع أفكار تتعلق بالتصميم، إدارة العمليات، الضيافة، تجربة الجماهير، ومنشآت يوم المباراة.

ومن الملاعب المرجعية التي تحظى باهتمام خاص لدى "الروسونيري" أيضا ملعب توتنهام هوتسبير، الذي يُعد نموذجا حديثا في تصميم الملاعب متعددة الاستخدامات.

سباق مع الزمن

رغم أن العمل الميداني لم يبدأ بعد في محيط ملعب سان سيرو، فإن ميلان وغريمه إنتر أبلغا بلدية ميلانو برغبتهما في بدء الأشغال خلال ثلاثة أو أربعة أشهر كحد أقصى.

وشدد عمدة ميلانو بيبي سالا على أهمية بقاء الناديين داخل المدينة، مؤكدا أن المسألة ليست بسيطة، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة، وأن أي مشروع جديد يجب أن يراعي مصالح المدينة وقوانين التعويضات العامة.

أكثر من مجرد ملعب

ولم تكتف بعثة ميلان التي حضرت مباراة إيفرتون وبورنموث الأسبوع الماضي بدراسة الهيكل الهندسي، بل ركزت أيضا على الجوانب التجارية وتجربة المشجعين والبث التلفزيوني ومناطق كبار الشخصيات.

الهدف لا يقتصر على بناء ملعب جديد فحسب، بل بناء منشأة حديثة متكاملة تخدم النادي والمدينة لسنوات طويلة، مع الاستفادة من أفضل التجارب الأوروبية قبل تقديم المشروع النهائي.

ورغم أن موعد وداع الملعب التاريخي "جوزيبي مياتزا" بات محددا نظريا، إلا إن الرحيل الفعلي لا يزال بحاجة إلى وقت قبل أن يصبح واقعا ملموسا.