موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيكون برشلونة على موعد مع مباراة مهمة، غدا الاثنين، عندما يحل ضيفا على جيرونا في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيدخل برشلونة المباراة بحثا عن الفوز، لا سيما أنه يبدأ اللقاء وهو متأخر في النقاط عن ريال مدريد الذي تغلب على ريال سوسيداد (4-1)، أمس السبت.

موعد مباراة جيرونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

تقام مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، غدا الاثنين 16 فبراير/شباط الجاري على ملعب مونتيليفي.

وتنطلق مواجهة برشلونة وجيرونا عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث المباشر لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

غارسيا، كوندي، كوبارسي، بالدي، كاسادو، فيرمين، أولمو، راشفورد، لامين جمال، ليفاندوفسكي.

تشكيل جيرونا المتوقع ضد برشلونة

باولو جازانيغا. أرنو مارتينيز، دالي بليند، فيتور ريس، هوغو رينكون، فران بلتران، توماس ليمار، إيفان مارتن، بريان غيل، فاديسلاف فانات، فيكتور تسيغانكوف.

فليك يطالب بحصد النقاط

حرص المدير الفني لبرشلونة هانسي فليك على التأكيد للاعبيه بضرورة التركيز في المباراة وحصد النقاط كاملة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يعلم جيرونا صعوبة مواجهة برشلونة، لكنه يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

وبعد البداية القوية لجيرونا للعام الحالي، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري، تراجعت نتائج الفريق نسبيا حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات له بالدوري، حيث خسر في مباراة وتعادل في مباراتين، كان آخرها أمام إشبيلية (1-1).