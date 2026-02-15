الأولمبياد الشتوي يستبعد موظفا بعد هتافه "فلسطين حرة" أمام مجموعة إسرائيلية

أعلن منظمو الأولمبياد الشتوي المقام حاليا بميلانو كورتينا اليوم الأحد أنهم قاموا بإبعاد موظف متعاطف مع فلسطين عن نوبة العمل بعد مشادة كلامية مع أحد المشجعين الإسرائيليين في متجر تابع لأحد المواقع الأولمبية.

وقال منظمو الألعاب "نحن على علم بوقوع حادثة في مركز كورتينا للتزلج شملت موظفا في متجر وزائرا".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو: موخوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة للتنس

بالفيديو: موخوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة للتنس list 2 of 2 فضائح إبستين تدفع رئيس أولمبياد 2028 لعرض وكالته للبيع end of list

وأضافوا "ليس من المناسب لموظفي الألعاب الأولمبية أو المتعاقدين معها التعبير عن آرائهم السياسية الشخصية أثناء ‌قيامهم بمهام عملهم أو توجيه مثل هذه الملاحظات إلى الزوار".

وأظهرت مقاطع فيديو للواقعة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإيطالية، أن الموظف كان يردد مرارا عبارة "فلسطين حرة" عندما دخلت مجموعة من المشجعين الرياضيين الإسرائيليين إلى المتجر.

وأظهر مقطع مصور شخصا يحمل حقيبة عليها علم إسرائيل وهو يغادر المتجر بعد المشادة، بينما انخرط شخص آخر من المجموعة مع الموظف متحديا إياه أن يكرر عبارة "فلسطين حرة"، وهو ما فعله الموظف.

ورد الشخص المنتمي للمجموعة الإسرائيلية "هذه دورة الألعاب الأولمبية. يُسمح لإسرائيل بالمشاركة كأي دولة أخرى، الأمر ليس مثيرا للجدل… حسنا، أحسنت، لقد فعلتها.. حررت فلسطين، عمل جيد".

وفي الفيديو، يمكن سماع شخص في الخلفية يقول إنه يجب فصل هذا الشخص ‌من ‌عمله.

وقال منظمو الألعاب إنه تم التعامل مع الأمر على الفور على مستوى موقع الاستضافة، دون توضيح ما إذا ‌كانت ستكون هناك عواقب أخرى على الموظف.

وأضاف المنظمون في بيان "تم طمأنة المعنيين، وتم إبعاد الشخص المعني عن نوبة العمل".