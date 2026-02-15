شاهد.. هدف زيلينسكي يمنح إنتر ميلان فوزا صعبا على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وسع إنتر ميلان صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ⁠ثماني نقاط بعد ⁠فوزه على يوفنتوس، الذي طرد منه لاعب، بنتيجة (3-2) في استاد سان سيرو، مساء السبت بعد أن سجل بيوتر زيلينسكي هدف الفوز في الدقيقة ⁠الأخيرة.

إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز مثير على يوفنتوس في الدقائق الأخيرة

وكان الفوز الذي حققه إنتر مثيرا بعد أن بدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق التعادل بصعوبة رغم طرد لاعبه بيير كالولو في الشوط الأول.

وسدد زيلينسكي الكرة بالقدم اليسرى من ⁠خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 ليحقق الفوز في المباراة، بعد أن سجل قائد يوفنتوس مانويل لوكاتيلي هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 83.

ومنح هدف أندريا كامبياسو العكسي إنتر التقدم في الدقيقة 17 لكن الظهير الأيمن ليوفنتوس عوض ذلك بتسجيله هدف التعادل بعدها بتسع دقائق.

وأدى طرد كالولو في ‌نهاية الشوط الأول إلى منح إنتر أفضلية كبيرة في الشوط الثاني.

لكن أصحاب الأرض كافحوا من أجل اختراق دفاع إنتر حتى أعادهم هدف فرانشيسكو إسبوزيتو بضربة رأس في الدقيقة 76 إلى المقدمة.

وبينما كانوا يبدون في طريقهم إلى الانتصار عادل لوكاتيلي النتيجة.

لكن زيلينسكي كان لديه رأي آخر، ليصبح رصيد إنتر 61 نقطة، متقدما بفارق مريح عن ميلان صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل، وجمع 53 نقطة بينما ظل يوفنتوس في ⁠المركز الرابع برصيد 46 نقطة.