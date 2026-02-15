ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للقمة المرتقبة في الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة وقنوات البث المباشر الناقلة لقمة المرتقبة.

وتأتي المواجهة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مباراة مثيرة ضمن الجولة الثامنة للبطولة، انتهت بفوز الفريق البرتغالي 4-2 بفضل هدف تاريخي في الدقيقة 98 سجله حارس بنفيكا أناتولي تروبين، بضربة رأس بينما كانت ريال مدريد يلعب بتسعة لاعبين فقط.

شهدت الجولة الثامنة تقدم كيليان مبابي لريال مدريد في الدقيقة 30، قبل أن يسجل أندرياس شيلدروب هدفين لبنفيكا، فيما أضاف فانجيليس بافلديس ركلة جزاء. رغم تسجيل مبابي لهدفه الثاني، طُرد راؤول أسينسيو ورودريغو في الوقت الإضافي، ليختم تروبين المباراة برأسية الفوز.

تعتبر هذه المباراة اللقاء الرابع فقط بين الفريقين، حيث فاز بنفيكا ثلاث مرات مقابل فوز واحد لريال مدريد، وسجل الفريق البرتغالي 15 هدفا مقابل 8 أهداف للفريق الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تُقام مباراة الذهاب بين بنفيكا ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 على ملعب "النور" معقل بنفيكا، وسط ترقب كبير لمواجهة تعد بمثابة اختبار حقيقي للفريقين.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا الساعة الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

تنقل قنوات "بي إن سبورت" دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريا، وقد خصصت القناة الباقات التالية لنقل مواجهة بنفيكا ضد ريال مدريد:

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS EN 1

beIN SPORTS FR 2

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة مرفقة بالصور والفيديوهات وأدق التفاصيل، ساعتان قبل انطلاق المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد ضد بنفيكا

كورتوا، أرنولد، روديغير، هويسون، كاريراس، فالفيردي، تشواميني، غولر، كامافينغا، غونزالو وفينيسيوس.

التشكيلة المحتملة لبنفيكا ضد ريال مدريد

تروبين، أراوجو، أوتاميندي، سيلفا، داهل، باريرو، بارينتشيا، بريستياني، رافا، شايلديروب وبافليديس.

حكم المباراة

عين الإتحاد الأوروبي طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي فرانسوا ليكسييه لإدارة لقاء الذهاب بين بنفيكا وريال مدريد.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبنفيكا

تعود أبرز انتصارات بنفيكا ضد ريال مدريد إلى نهائي كأس أوروبا عام 1962، حين فاز 5-3 في أمستردام بمشاركة أسطورة الفريق إيزيبيو، الذي سجل هدفين، فيما أحرز فيرينك بوشكاش ثلاثية لريال مدريد دون جدوى. كما فاز الفريق البرتغالي بمجموع المباراتين في ربع نهائي موسم 1964/65 بنتيجة 6-3.

قبل فوزه الأخير على ريال مدريد، كان بنفيكا قد خسر خمس مباريات من ست أمام فرق إسبانية في المواسم الأخيرة، بينها خسارتان أمام برشلونة في دور الـ16 الموسم الماضي، فيما حقق الفريق الفوز في أربع مباريات فقط من أصل 26 مواجهة ضد فرق الدوري الإسباني.

بنفيكا وريال مدريد في المسابقة

يخوض بنفيكا موسمه الـ45 في كأس أوروبا، فيما يشارك ريال مدريد في النسخة رقم 56، وهو رقم قياسي يشترك فيه مع برشلونة من حيث عدد المشاركات في دوري الأبطال. تأهل ريال مدريد إلى الأدوار الإقصائية في جميع مشاركاته الثلاثين.

هذا الموسم، سجل كيليان مبابي رقما قياسيا جديدا في مرحلة المجموعات بتسجيل 13 هدفا من سبع مباريات فقط، بينها ثمانية أهداف في آخر ثلاث مواجهات.

أرقام وإحصاءات ريال مدريد وبنفيكا