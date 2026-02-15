الاهتمام الإعلامي بشعر مشجع يثير غضب لاعبي مانشستر يونايتد.. ما القصة؟

أعرب لاعبو مانشستر يونايتد عن انزعاجهم من التغطية الإعلامية المكثفة لتحد غريب أطلقه أحد المشجعين، يقضي بعدم قص شعره حتى يحقق الفريق خمسة انتصارات متتالية.

وجاء هذا بعد أن أعلن المشجع فرانك إيليت، المعروف باسم "ذا يونايتد ستراند" (The United Strand)، عدم قص شعره منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 حتى يحقق الفريق الإنجليزي هذا الرقم، وهو ما جذب اهتمام الإعلام أكثر من أداء الفريق، الذي يمر بفترة جيدة منذ تولي المدرب مايكل كارريك تدريب الفريق.

لاعبو يونايتد يرفضون الضجة

وقال المهاجم البرازيلي ماثيوس كونا لقناة روماريو تي في (Romario TV): "الناس مهتمون أكثر بقصة شعره من النقاط التي جمعناها. بالنسبة لي، النقاط أهم تماما، ولا يهمني شعره إطلاقا". وأضاف أن الموضوع يظهر أحيانا في غرف خلع الملابس لكنه لا يحفز الفريق: "نتحدث عنه أحيانا، لكنه لا يحفزنا. لا أحد يريد الفوز أكثر منا، بغض النظر عن هذه الانتصارات الخمسة".

حتى الأساطير منزعجة

وشمل الانزعاج أسطورة النادي واين روني، الذي انتقد إيليت عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "كنت لأرسله إلى أقصى البلاد، إنه يجننني. نتحدث عن المدرب مايكل كارريك ومانشستر يونايتد ومحاولة الفوز بالمباراة الخامسة على التوالي، والجميع يتحدث عن هذا الشخص وشعره فقط. أراهن أنه سيصاب بخيبة أمل إذا فاز الفريق، لأنه سيصبح بلا معنى".

ويستمر الحديث عن إيليت، إذ يتابعه عشرات الآلاف على الإنترنت، حيث شهد بثه المباشر لمباراة ويستهام ضد مانشستر يونايتد حضور أكثر من 150 ألف شخص، وكانت المباراة فرصة محتملة لقص شعره، لكنه سيضطر لتأجيل الموعد مرة أخرى.