كريستيانو رونالدو يلحق بالحضري وعبد الغني في قائمة تاريخية بالدوري السعودي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي رقما مميزا جديدا في مسيرته الاحترافية بعدما سجل هدفا في مرمى الفتح.

ودشن رونالدو عودته إلى الملاعب بعد غياب 3 مباريات عن النصر بأفضل طريقة ممكنة بعدما افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 18 ضد الفتح ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، مستثمرا تمريرة رائعة من زميله السنغالي ساديو ماني.

وأصبح رونالدو بهدفه الأول بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ41 يوم 5 فبراير/شباط الماضي ثالث لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل هدفا وهو بعمر 41 عاما أو أكثر بحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وهز رونالدو شباك الفتح بعمر 41 عاما و9 أيام، لينضم إلى الثنائي السعودي حسين عبد الغني، والمصري عصام الحضري اللذين سجلا أهدافا بهذا العمر المتقدم.

الحضري أكبر مسجل في تاريخ الدوري السعودي

ورغم كونه حارس مرمى، يحتفظ الحضري بالرقم القياسي كأكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري السعودي، حين هز شباك الاتفاق بقميص التعاون في الجولة الـ13 من موسم 2017-2018.

وتقدم الحضري – المعتزل عام 2019 – لتنفيذ ضربة جزاء يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 وقد ترجمها بنجاح إلى الهدف الرابع (4-0) في الوقت بدل الضائع، وهو بعمر 44 عاما و329 يوما.

ويأتي عبد الغني الظهير الأيسر الشهير بالكرة السعودية في المركز الثاني، حين سجل هدفا لنادي أحد ضد الحزم في الجولة التاسعة من موسم 2018-2019.

ونفذ عبد الغني ركلة جزاء بنجاح يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عدل من خلالها النتيجة (2-2) في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، ويومها كان بعمر 41 عاما و291 يوما.

عدد أهداف رونالدو مع النصر

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري السعودي إلى 18 سجلها في 19 مباراة و1692 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويتقاسم رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري مع الكولومبي خوليان كينيونيس مهاجم القادسية، بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني نجم أهلي جدة، متصدر قائمة الهدافين وفي رصيده 20 هدفا.

إعلان

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه الهلال المتصدر.