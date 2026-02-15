فينيسيوس يكشف نقطة ضعفه خارج الملاعب وسر علاقته بوالده

كشف نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور عن أسرار مثيرة تتعلق بحياته الشخصية خارج المستطيل الأخضر، أبرزها عن طبيعة علاقته بوالده.

نقطة ضعف فينيسيوس

واعترف فينيسيوس خلال مقابلة مع مجلة "جي كيو" (GQ) الأمريكية المتخصصة في نمط حياة الرجال والأناقة، بأن الساعات هي نقطة ضعفه رغم أنه "ليس خبيرا بها"، مؤكدا أيضا أنه ما زال يستأذن من والده جوزيه بايشاو دي أوليفيرا كلما أراد شراء ساعة جديدة.

وقال فينيسيوس: "في بداية مسيرتي كان والدي يضع لي أهدافا. كان عليّ تسجيل 20 هدفا أو تقديم 10 تمريرات حاسمة كي أتمكن من شراء ساعة".

وأضاف نجم ريال مدريد: "لكن اليوم أصبح لدي حرية اتخاذ القرارات، لكنني ورغم ذلك كلما أردت شراء واحدة أسأله ليمنحني الإذن".

علاقة مميزة تجمع فينيسيوس ووالده

وعلقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على هذه التصريحات بالقول إنها "تؤكد العلاقة المميزة والفريدة بين نجم ريال مدريد ووالده، خاصة وأن الأخير يحرص دائما على البقاء بعيدا عن الأضواء والشهرة".

وخلال المقابلة أقر فينيسيوس (25 عاما) بولعه الشديد بالألعاب الورقية، إذ يحمل دائما مجموعة منها وغالبا ما يبادر إلى دعوة زملائه في غرفة ملابس ريال مدريد، للعب.

كما يولي فينيسيوس اهتماما كبيرا بمظهره الشخصي، إذ يحب أن يبدو أنيقا دائما وأن تفوح منه رائحة عطرة.

وشدد فينيسيوس على أنه يستخدم عطرين أحدهما في النهار والآخر في الليل، كما أنه يرش كميات كبيرة سواء في روتينه اليومي أو حتى أثناء المباريات.

تألق فينيسيوس مع ريال مدريد

وواصل فينيسيوس تألقه مع ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، وقاد الفريق الملكي – أمس السبت – لتحقيق انتصار عريض 4-1 على ريال سوسيداد في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 24 من الليغا.

وسجل فينيسيوس هدفين من ركلتي جزاء حصل عليهما بنفسه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 في 23 مباراة بالدوري الإسباني.

إعلان

وانقض ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب بوصوله إلى النقطة 60، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة الذي يحل ضيفا غد الاثنين على جاره جيرونا بملعب مونتيليفي، في ديربي كتالونيا.