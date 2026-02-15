شاهد.. فالفيردي الغاضب يركل ثلاجة ريال مدريد بعد استبداله

ركل لاعب الوسط الأوروغواياني وقائد ريال مدريد فيدريكو فالفيردي ثلاجة المشروبات الخاصة بالنادي بعد لحظات من تبديله في مواجهة ريال سوسيداد، التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو أمس السبت، لحساب الجولة 24 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم تسجيله هدفا من أهدافه الصاروخية المعتادة مع ريال مدريد، أظهرت لقطات لحظة غضب من فالفيردي أثناء توجهه لدكة بدلاء ريال مدريد بعد استبداله من المدرب ألفارو أربيلوا في الدقيقة 73 ليدخل مكانه النجم المغربي إبراهيم دياز.

وتجنبا لإثارة الجدل، أعاد فالفيردي مشاركة الفيديو عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليه بطريقة طريفة: "في كل مرة أشعر فيها بالندم لعدم تسديد الكرة نحو المرمى"، كما نشر حساب ريال مدريد عبر منصة "إكس" مقطع فيديو للاعب يتحدث فيه للجماهير بعد المباراة.

وكان فالفيردي من بين اللاعبين الذين قالت الصحافة الإسبانية إنهم غير راضين عن المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو بسبب توظيفه في الملعب، لكنه خرج ونفى تلك التقارير في حينه.

وعلى المستوى الرياضي، حقق ريال مدريد انتصارا مهما على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه غدا الاثنين مضيفه جيرونا في ختام الجولة.