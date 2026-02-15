فابريغاس منتقدا لاعبه موراتا: "عليك ممارسة رياضة أخرى"

وجّه الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب كومو الإيطالي، انتقادات لاذعة لمواطنه لاعب الفريق ألفارو موراتا، لافتقاد الأخير إلى ضبط النفس بعد طرده أمام فيورنتينا.

وخسر كومو أمام ضيفه فيورنتينا 1-2 أمس السبت في الجولة 25 من الدوري الإيطالي، وفي دقائقها الأخيرة طُرد موراتا ليترك فريقه بـ10 لاعبين.

وجاء طرد موراتا في الدقيقة 89 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين إثر مشادتين مع لاعبَي فيورنتينا رولاندو ماندراغورا ثم مارين بونغراتشيتش.

فابريغاس ينتقد لاعبه موراتا

وعلق فابريغاس على تصرف موراتا في مقابلة تلفزيونية بعد المباراة: "الاستفزاز جزء من كرة القدم ومن لا يستطيع التعايش مع ذلك فعليه أن يمارس رياضة أخرى"، في إشارة مباشرة منه إلى فشل موراتا في ضبط نفسه.

وأضاف: "أتوقع منه أكثر بكثير خاصة وأنه لاعب يملك خبرة كبيرة. لا يمكننا اختلاق الأعذار، ولا يمكننا السماح لما يفعله الآخرون في الملعب بأن يؤثر علينا".

أرقام صادمة

ورغم خبرته الكبيرة، فإن موراتا المُعار من ميلان حتى نهاية الموسم، يملك أرقاما صادمة للغاية منذ وصوله إلى كومو في الصيف الماضي، إذ شارك في 15 مباراة بالدوري الإيطالي لم يسجّل خلالها أي هدف واكتفى بتمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وفي الوقت نفسه عبّر فابريغاس عن غضبه الشديد من الخسارة وحمل لاعبيه المسؤولية بسبب ما وصفه بـ"ضعف التركيز".

وقال المدرب الإسباني: "أنا منزعج لأنني لم أتمكن من مساعدة اللاعبين على فهم أهمية المباراة. شاركتهم خبرتي كلاعب كرة قدم طوال الأسبوع، ربما بإفراط، لكن ذلك لم يكن كافيا. نحن فريق شاب".

وزاد: "لم يكن ما شاهدناه في الشوط الثاني مباراة كرة قدم. وبغض النظر عن ذلك يجب أن تُحسم المباراة بالدوافع والطاقة المناسبتين. أشعر بالسوء كمدرب لأنني لم أستطع إيصال هذه الرسالة للاعبين اليوم".

وبهذه النتيجة تجمّد رصيد كومو عند 41 نقطة أبقته في المركز السابع، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، ليغادر مناطق الهبوط ولو بشكل مؤقت.