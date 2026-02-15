بالفيديو.. صحفي يثير ذهول غوارديولا بـ"سؤال تكتيكي"

أبدى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ذهوله من دقة مراسل رياضي في متابعة أفكاره التكتيكية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة الماضي قبل مباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع، فاجأ مراسل "بي بي سي" عمر عرفان، غوارديولا بتذكيره بمقال قديم كتبه الأخير عام 2006 عن مباراة كانت بين إسبانيا وتونس، محاولا الربط بين رؤيته الفنية آنذاك واعتماده حاليا على "رباعي هجومي مرن" يضم أسماء مثل أنطوان سيمينيو وريان شرقي وجيرمي دوكو وفيل فودين.

وقال عرفان: "سؤالي الآن، في ذلك المقال تحدثت أنه عندما يتراجع اللاعبون الإسبان بسرعة كبيرة إلى الخلف من الخط الأول، يصبح وسط الملعب مزدحما للغاية، كيف تجد التوازن وكيف تدرب لاعبين مثل سيمينيو وشرقي ودوكو وفودين في المساحات الضيقة مع وجود تلك المرونة بينهم، لمساعدتك على خلق الفرص بدلا من جعل الملعب مزدحما للغاية".

ورد غوارديولا ضاحكا على عمق تحليل الصحفي قائلا: "هل تريد أن تكون مدربي المساعد؟"، وعندما أجاب الصحفي "وظفني معك بيب"، علق غوارديولا مبهورا: "أنت دقيق ومتمكن"، وسط ضحكات الحاضرين، ثم تطرق إلى الإجابة عن سؤاله حول كيفية خلق التوازن في المساحات الضيقة.

ولعب مانشستر سيتي أمس السبت أمام سالفورد محققا فوزا سهلا بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي.