ريال مدريد يكسر الأرقام التاريخية في الليغا بعدد ركلات الجزاء

حطم ريال مدريد رقما قياسيا تاريخيا في عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال موسم واحد في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتسب حكم الساحة هيرنانديز مايسو ضربتي جزاء لريال مدريد خلال مباراة الفريق الملكي ضد ضيفه ريال سوسيداد – أمس السبت – على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 24 من الليغا، سجل منهما أصحاب الأرض هدفين ساعداه على تحقيق انتصار عريض استقر عند 4-1.

رقم قياسي لريال مدريد في عدد ركلات الجزاء

وارتفع عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد هذا الموسم (2025-2026) في الليغا إلى 13، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق بلوغه في موسم واحد بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتجاوز ريال مدريد الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة غريمه برشلونة، إذ احتسب الحكام له 12 ضربة جزاء في نسختين مختلفتين بموسمي 1950-1951 و2015-2016.

وأوضحت أن ريال مدريد نجح في تسجيل 11 من الركلات الـ13 التي احتسبت له هذا الموسم، فيما أهدر اثنتين فقط.

وحصل ريال مدريد على ضربات جزاء في مبارياته ضد أوساسونا (1-0)، ليفانتي (4-1)، فياريال (3-1)، خيتافي (1-0)، فالنسيا (4-0)، جيرونا (1-1)، ديبورتيفو ألافيس (2-1)، إشبيلية (2-0)، ليفانتي (2-0)، فياريال (0-2)، رايو فاليكانو وريال سوسيداد اثنتين (4-1).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحصيلة هي ضعف ما حصل عليه برشلونة خلال الموسم، وتضع ريال مدريد "في موقف ساخر إلى حد ما، بالنظر إلى شكواه المعتادة من التحكيم عبر قناته التلفزيونية".

وبطبيعة الحال بإمكان ريال مدريد توسيع هذا الرقم خلال الموسم الحالي إلى أكثر من ذلك، مع بقاء 14 مباراة على النهاية.

ومع تبقي هذا العدد من المباريات بعضها في غاية الأهمية مثل الديربي ضد أتلتيكو والكلاسيكو ضد برشلونة، فإن هذه الأرقام "تثير القلق بشأن ما قد يحدث في موسم يبدو أنه سيكون متقاربا ومشتعلا حتى نهايته" على حد تعبير الصحيفة.

وقفز ريال مدريد إلى صدارة الليغا مؤقتا بعد فوزه الأخير على ريال سوسيداد رافعا رصيده إلى 60 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة الذي يحل غدا ضيفا ثقيلا على جيرونا بملعب مونتيليفي في ختام الجولة ذاتها.