شاهد.. بيراميدز إلى دور الثمانية بدون هزيمة ونهضة بركان يقتنص التأهل بدوري أبطال أفريقيا

تأهل بيراميدز المصري حامل لقب دوري ⁠أبطال أفريقيا لكرة ⁠القدم إلى دور الثمانية بدون هزيمة بعدما تغلب على ضيفه باور ديناموز (3-1) في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات، ولحق ⁠به نهضة بركان بعد فوزه (3-0) على ريفرز يونايتد، مساء السبت.

بيراميدز يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا بدون هزيمة

ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات بعدما ⁠حقق الفوز في خمس وتعادل في واحدة، ليتقدم بفارق ست نقاط عن نهضة بركان المغربي صاحب المركز الثاني الذي فاز بثلاثية على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت في مدينة بركان ليقتنص بطاقة التأهل الثانية ‌بالمجموعة.

وتجمد رصيد باور ديناموز عند سبع نقاط في المركز الثالث فيما تذيل ريفرز يونايتد ترتيب المجموعة بنقطة واحدة ليودعا البطولة.

وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، منح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التقدم لبيراميدز في الدقيقة 17 لكن بعدها بدقيقتين أدرك الضيوف التعادل عن طريق موسى شوما.

وأعاد يوسف إبراهيم "أوباما" بيراميدز للمقدمة في الدقيقة 33، قبل أن يضيف البرازيلي إيفرتون دا ⁠سيلفا الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 59.

نهضة بركان يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه

وفي بركان ⁠ضغط صاحب الأرض من البداية حتى نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق يوسف مهري بعد تمريرة من عبد الحق العسال في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء تسلمها ⁠مهري وأطلق تسديدة قوية اصطدمت بأحد المدافعين وبدلت اتجاهها لتسكن شباك الحارس أوساجي أونيسودوميا.

وعزز نهضة بركان، الذي تأهل ⁠لدور الثمانية لأول مرة في تاريخه، النتيجة في ⁠الدقيقة 43 عن طريق بول باسين إثر هجمة منظمة قادها منير شويعر من وسط الملعب ليرسل تمريرة بينية إلى باسين المنطلق من الخلف ليطلق تسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب في ‌الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل نهضة بركان ضغطه ليضيف باسين هدفه الشخصي الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ‌نفذها ‌شويعر ليرسلها إسماعيل قندوس مباشرة نحو المرمى لكنها وصلت إلى باسين ليودعها الشباك من مدى قريب.