أربيلوا يكشف سبب غياب مبابي عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد

كشف مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن سبب غياب مهاجم الفريق كيليان مبابي عن المباراة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، التي أقيمت أمس السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في الجولة 24 من الدوري، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، تصدر بها جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على غريمه المحلي جيرونا غدا.

سبب غياب مبابي عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد

وأكد أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه قرر استبعاد مبابي أمام سوسيداد نظرا لأن نجم منتخب فرنسا يتحامل على آلام ركبته منذ فترة طويلة، وفضل عدم المجازفة به، وتجهيزه لمواجهة بنفيكا البرتغالي بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعليقا على الفوز الكاسح على سوسيداد، قال أربيلوا: "أحب هذه الانتصارات لأنها تجعل الجماهير تستمتع. سعادة الجمهور بالأهداف والأداء هي الوقود الحقيقي للاعبين ولي شخصيا".

وحذر أربيلوا من الإفراط في التفاؤل رغم اقتناص صدارة الدوري الإسباني، مشددا على أن "هذا المشوار سيكون طويلا ونعلم أن كل جولة ستكون النقاط الثلاث فيها في غاية الأهمية".

ويرى أربيلوا أن الموسم بمثابة معركة ممتدة مليئة بالتقلبات التي تتطلب نفسا طويلا وتحسنا مستمرا في كافة مراحل اللعب.

ودافع المدرب عن نهجه التكتيكي باعتماد خطة 4-4-2، مشيرا إلى أنها تمنح الفريق صلابة دفاعية في العمق وتفتح المجال لشن مرتدات خاطفة بفضل سرعة المهاجمين.

كما أثنى على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي وصفه بـ"واحد من أفضل اللاعبين في العالم"، مؤكدا أن قدرته على تمزيق دفاعات الخصوم وتأثيره المعنوي يجعلان منه لاعبا لا يقدر بثمن.