زياش يقود الوداد المغربي لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية وصدارة المجموعة

تأهل الوداد المغربي ⁠إلى ربع نهائي (⁠دور الثمانية) في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه عزام ⁠القادم من تنزانيا، ليضمن صدارة المجموعة الثانية اليوم الأحد.

ورفع الوداد رصيده إلى 15 ⁠نقطة في صدارة المجموعة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على مانيما يونيون، الذي فاز في نفس التوقيت 3-صفر على نيروبي يونايتد، ليرافق الفريق ‌المغربي إلى الدور المقبل.

واحتل عزام المركز الثالث وله تسع نقاط.

زياش يقود الوداد المغربي لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وكاد الوداد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عندما سدد أيوب بوشتي كرة مرت أعلى العارضة، قبل أن يرد إيدي سلمان نادو لاعب عزام ⁠ويطلق تصويبة ارتدت من القائم ⁠في الدقيقة 13.

وأطلق حكيم زياش لاعب الوداد تسديدة قوية مرت بجوار القائم قرب الاستراحة لينتهي الشوط الأول بالتعادل ⁠السلبي.

وتقدم الوداد في الدقيقة 63، بعدما انطلق نور الدين ⁠أمرابط من الجانب الأيسر وأطلق تمريرة ⁠منخفضة سجلها باسكال ماسيندو بالخطأ في مرماه.

وحاول زياش جناح تشيلسي السابق مجددا وأطلق تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء، ‌أبعدها الحارس أيشي مانولا إلى ركلة ركنية.

وسجل وليد ناسي هدف ضمان الفوز في ‌الوقت ‌بدل الضائع بعدما تابع تسديدة زياش القوية المرتدة من الحارس.