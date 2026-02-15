محمد صلاح يغرد خارج السرب برقم قياسي في البريميرليغ

حقق نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، رقماً قياسياً جديداً أمس السبت، بعد فوز فريقه على برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفاً وصنع آخر في فوز ليفربول 3-0 على برايتون، ليبلغ الريدز دور الـ16 من المسابقة.

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا" (Opta)، فقد سجل صلاح وصنع أهدافاً في 15 مباراة مختلفة مع ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي.

ويتفوق صلاح بفارق 9 مباريات كاملة عن أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة نفسها، (بوكايو ساكا وإيرلينغ هالاند: 6 مباريات لكل منهما).

وواصل صلاح تألقه، بعدما خاض 428 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 371 هدفاً، بتسجيله 252 هدفاً و119 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

وبات صلاح الآن المرجع الأول في إنجلترا كأفضل لاعب يجمع بين "التهديف" و"الصناعة" في مباراة واحدة، مؤكداً أنه ليس مجرد هداف، بل صانع ألعاب من طراز فريد لا يمكن إيقافه.