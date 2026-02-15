هل اليويفا يستفز ريال مدريد؟ "حكم الذكرى السيئة" يدير قمة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حالة من القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد، بعد إعلانه رسمياً عن تعيين الفرنسي فرانسوا ليكسييه حكماً لمباراة الذهاب المرتقبة في دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير على ملعب "النور" في لشبونة.

هل اليويفا يستفز ريال مدريد؟

يأتي تعيين الحكم الشاب (36 عاماً) بمثابة استعادة لذكريات مريرة للجماهير المدريدية؛ حيث يُعد ليكسييه صاحب "الصافرة المنحوسة" التي شهدت آخر سقوط مدوي للملكي في البطولة القارية، وتحديداً في أبريل 2025، عندما خسر الريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" أمام أرسنال الإنجليزي.

أرقام مقلقة للميرينغي

ستكون هذه المباراة هي السادسة التي يقودها ليكسييه كحكم ساحة للفريق الأبيض في دوري الأبطال. وبالنظر إلى سجل النتائج، يبدو أن ريال مدريد لا يشعر بالارتياح بوجوده، حيث حقق معه:

فوزان فقط.

تعادل وحيد.

خسارتان (آخرهما أمام أرسنال).

طاقم فرنسي كامل تحت المجهر

ولن يكون ليكسييه وحيداً، إذ سيرافقه في تقنية الفيديو المساعد (VAR) مواطنه جيروم بريسارد، مما يضع الطاقم الفرنسي بالكامل تحت مجهر الصحافة الإسبانية، التي بدأت بالفعل في الحديث عن خطورة هذا التعيين في مرحلة حاسمة من البطولة، خاصة وأن بنفيكا دائماً ما يكون خصماً شرساً على ملعبه "النور".