هل اليويفا يستفز ريال مدريد؟ "حكم الذكرى السيئة" يدير قمة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Real Madrid v Arsenal - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - April 16, 2025 Referee Francois Letexier overturns Real Madrid's penalty after a VAR review REUTERS/Juan Medina
ليكسييه صاحب "الصافرة المنحوسة" التي شهدت آخر خروج مدو لريال مدريد عندما خسر على ملعبه أمام أرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا عام 2025 (رويترز)
أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حالة من القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد، بعد إعلانه رسمياً عن تعيين الفرنسي فرانسوا ليكسييه حكماً لمباراة الذهاب المرتقبة في دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير على ملعب "النور" في لشبونة.

هل اليويفا يستفز ريال مدريد؟

يأتي تعيين الحكم الشاب (36 عاماً) بمثابة استعادة لذكريات مريرة للجماهير المدريدية؛ حيث يُعد ليكسييه صاحب "الصافرة المنحوسة" التي شهدت آخر سقوط مدوي للملكي في البطولة القارية، وتحديداً في أبريل 2025، عندما خسر الريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" أمام أرسنال الإنجليزي.

MADRID, SPAIN - APRIL 16: Referee Francois Letexier shows a red card to a member of Real Madrid backroom staff during the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg match between Real Madrid C.F. and Arsenal FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
ليكسييه يطرد أحد أعضاء الجهاز الفني لريال مدريد خلال الهزيمة أمام أرسنال (غيتي)

أرقام مقلقة للميرينغي

ستكون هذه المباراة هي السادسة التي يقودها ليكسييه كحكم ساحة للفريق الأبيض في دوري الأبطال. وبالنظر إلى سجل النتائج، يبدو أن ريال مدريد لا يشعر بالارتياح بوجوده، حيث حقق معه:

  • فوزان فقط.
  • تعادل وحيد.
  • خسارتان (آخرهما أمام أرسنال).

طاقم فرنسي كامل تحت المجهر

ولن يكون ليكسييه وحيداً، إذ سيرافقه في تقنية الفيديو المساعد (VAR) مواطنه جيروم بريسارد، مما يضع الطاقم الفرنسي بالكامل تحت مجهر الصحافة الإسبانية، التي بدأت بالفعل في الحديث عن خطورة هذا التعيين في مرحلة حاسمة من البطولة، خاصة وأن بنفيكا دائماً ما يكون خصماً شرساً على ملعبه "النور".

 

