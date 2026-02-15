بالفيديو.. حارس الخلود السعودي يدفع حامل الكرات في لقطة مثيرة للجدل

تسبب حارس مرمى نادي الخلود، خوان بابلو كوزاني، في إثارة الجدل عبر المنصات السعودية، بعد دفعه للفتى حامل الكرات خلال مواجهة فريقه للنجمة في الدوري السعودي لكرة القدم، أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو -حصد قرابة 4 ملايين مشاهدات- لحظة دفع كوزاني لجامع الكرات في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، التي كانت متأخرة فيها الخلود بالنتيجة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس، في لقطة وصفها الكثيرون بـ"غير احترافية" من اللاعب الأرجنتيني وطالبوا باتخاذ قرار تأديبي بحقه.

وروى الفتى "صالح العناز" في مقابلة صحفية ما حدث معه، قائلا: "أشوف إن تصرفه (كوزاني) ليس صحيحا إنه يمد يده، لأن ما كان قصدي أتأخر"، مشيرا إلى أنه سامح الحارس على تصرفه.

وفي تفاعلات المتابعين مع اللقطة، قال ناشط: "يجب أن يتخذ فيه قرار تأديبي ويتم تكريم الشاب المحترم الذي لم يرد ولم يحدث أي ضجة"، فيما رأى آخر أنه يفترض أن تتم محاسبة الحارس وفق القانون بحسب ما تنص عليه مواد وبنود لائحة الانضباط، ولا يكتفى فقط بعقوبة الحكم، لافتا إلى أن الفتى يستحق "الترضية والمكافأة" على عمله.

وفي السياق، علق رئيس نادي الخلود بن هاربورغ على الواقعة عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: "نتوقع من لاعبينا أن يتصرفوا دائما بأعلى درجات الاحترافية، ونرى أن هذا المعيار لم يتحقق في هذه الواقعة، لذلك سيتم التعامل مع الأمر داخليا واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف: "كما سنوجه دعوة إلى حامل الكرات لزيارة النادي برفقة عائلته، ليطلع بنفسه على مدى الاحترام والتقدير الذي نكنه للآخرين، فقيمنا راسخة في الاحترام والروح الرياضية".

وخرج بعدها حارس المرمى الأرجنتيني، في فيديو نشره نادي الخلود على إكس، يعتذر فيه عن تصرفه، قائلا: "أود أن أعتذر لأن تصرفي لم يكن صحيحا وما قمت به لم يكن مناسبا، كانت لحظة مليئة بالأحاسيس وكنت غاضبا من نتيجة المباراة، في الحقيقة ردة فعلي خاطئة ولست فخورا بها، وأردت الاعتذار علنا للفتى".

وانتهى اللقاء بخسارة الخلود 2-1 من متذيل ترتيب الدوري السعودي، لتبقى الأولى في مركزها الـ13 برصيد 19 نقطة متساوية مع الشباب صاحبة المركز الـ14.