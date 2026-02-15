رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ثورة في الأفق.. ريال مدريد يستعد لإبرام 6 صفقات

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) reacts after Benfica's fourth goal next to teammates English midfielder #05 Jude Bellingham and French forward #10 Kylian Mbappe during the UEFA Champions League league phase day 8 football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on January 28, 2026.
تذبذب مستوى ونتائج ريال مدريد هذا الموسم يدفع إدارته لإجراء تغييرات في الميركاتو الصيفي (الفرنسية)
Published On 15/2/2026
آخر تحديث: 15:37 (توقيت مكة)

من المتوقع أني يشهد ريال مدريد الإسباني تحولات مرتقبة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل موسم وصف بالمخيب للآمال، ما يدفع إدارة النادي إلى التفكير في إبرام ما يصل إلى ست صفقات جديدة لإعادة تشكيل المشروع الرياضي.

مراجعة شاملة بعد إخفاق المشروع

أدى تعثر مشروع المدرب تشابي ألونسو إلى إعادة تقييم شاملة داخل أروقة النادي الملكي. فبعد سنوات من الاكتفاء بالتشكيلة الحالية والرهان على قدرتها على المنافسة على جميع الألقاب، بات واضحا أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات نوعية، خصوصا مع تراجع مردود بعض اللاعبين وعدم انسجام المنظومة كما كان مأمولا.

عودة المعارين: إندريك ونيكو باز

يبدو أن أول الوجوه العائدة سيكون البرازيلي إندريك، الذي بدأ فترة إعارته مع أولمبيك ليون الفرنسي بأداء لافت، ما يعزز فرصه في الحصول على دقائق أكبر. وفي ظل تركز الأضواء على كيليان مبابي في مركز رأس الحربة، قد يجد إندريك فرصته في مركز الجناح الأيمن.

TALAVERA DE LA REINA, SPAIN - DECEMBER 17: Endrick of Real Madrid looks on prior to the Copa del Rey match between CF Talavera and Real Madrid at Estadio El Prado on December 17, 2025 in Talavera de la Reina, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
أندريك مهاجم ريال مدريد المعار لأولمبيك ليون يشهد فترة تألق مميزة مع الفريق الفرنسي (غيتي)

كما يعتزم النادي تفعيل بند إعادة شراء الأرجنتيني نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو (نحو 9.7 ملايين دولار). ويأتي ذلك بعد تألقه في الدوري الإيطالي، غير أن موقعه في التشكيلة لا يزال محل نقاش، في ظل وجود أسماء تشغل أدوارا هجومية مشابهة.

COMO, ITALY - FEBRUARY 14: Nico Paz of Como 1907 looks on during the Serie A match between Como 1907 and ACF Fiorentina at Giuseppe Sinigaglia Stadium on February 14, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
الأرجنتيني نيكو باز مهاجم ريال مدريد المعار لنادي كومو الإيطالي (غيتي)

تعزيز الدفاع أولوية

في الخط الخلفي، تنتهي عقود كل من ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر، مع ترجيحات باستمرار الأخير فقط. ورغم الثقة في قدرات إيدير ميليتاو، فإن إصاباته المتكررة تفرض البحث عن بدائل.

ويبرز اسم إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، كخيار مفضل، في وقت تطرح فيه خيارات أقل كلفة لتعزيز العمق الدفاعي.

Soccer Football - UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid - Anfield, Liverpool, Britain - November 4, 2025 Liverpool's Ibrahima Konate hugs Real Madrid's Trent Alexander-Arnold at the end of the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
كوناتي (يمين) مدافع ليفربول الخيار الأول لإدارة ريال مدريد لتعزيز محور دفاعه (رويترز)

صانع ألعاب على رأس الأولويات

في وسط الميدان، تعود الحاجة إلى لاعب منظم وصانع لعب صريح، بعد رفض التعاقد سابقا مع مارتن زوبيميندي. وتضع الإدارة ضمن خياراتها أسماء شابة واعدة، من بينها كيس سميت، في ظل صعوبة استقطاب نجوم الصف الأول المرتبطين بعقود طويلة مع أنديتهم.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 06: Kees Smit of AZ Alkmaar warms up prior to the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3 match between Crystal Palace FC and AZ Alkmaar at Selhurst Park on November 06, 2025 in London, England. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)
لاعب وسط ميدان نادي ألكمار كيس سميث الحل المرتقب لمركز صانع ألعاب في ريال مدريد (غيتي)

غموض في مركز الظهير الأيمن

قد يشهد مركز الظهير الأيمن تغييرا هو الآخر، مع احتمال رحيل داني كارفخال بانتهاء عقده. وإذا لم يجرِ الاعتماد على أحد عناصر الأكاديمية، سيضطر النادي إلى دخول السوق، لا سيما مع سجل الإصابات المتكرر لبعض الخيارات المتاحة.

MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Daniel Carvajal of Real Madridlooks on p1 the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
باتت أيام القائد كارفخال معدودة في ريال مدريد (غيتي)

وبين عودة المعارين والسعي إلى تدعيمات استراتيجية، يستعد ريال مدريد لصيف مفصلي قد يرسم ملامح مرحلته المقبلة، في محاولة لاستعادة توازنه والمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

المصدر: الصحافة الإسبانية

