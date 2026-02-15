حققت أندية شمال أفريقيا العربية الستة النصاب الكامل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) لكرة القدم بتأهلها جميعها من دور المجموعات.

تأهل كل الفرق العربية لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وبعدما تأهل ممثلا مصر الزمالك والمصري البورسعيدي وقبلهما اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين وأولمبيك آسفي المغربي، بلغ دور الثمانية أيضاً الوداد الرياضي المغربي اثر تغلبه على ضيفه عزام التنزاني 2-0 الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن منافسات المجموعة الثانية للجولة السادسة والأخيرة لثمن النهائي.

ويسعى النادي البيضاوي الى الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تألق لسنوات طويلة في مسابقة دوري الأبطال وتوج بلقبها ثلاث مرات.

وفرض "وداد الأمة" سيطرته الكبيرة على نواحي اللقاء، فيما كاد الفريق الضيف من اقتناص التقدم عندما أطلق إيدي سلمان نادو تصويبة ارتدت من القائم (13).

ووصل الفريق المغربي الى مراده في منتصف الشوط الثاني عندما انطلق الدولي السابق نور الدين أمرابط في الجهة اليسرى وعكس عرضية قوية حولها مدافع عزام باسكال ماسيندو بالخطأ في مرماه (63).

وأكد وليد ناسي تفوق الوداد بتسجيله هدف الضمان متابعاً كرة مرتدة اثر تسديدة من نجم تشلسي الإنكليزي السابق حكيم زياش (90+2).

وفي المجموعة عينها، تغلب مانييما الكونغولي الديمقراطي على نيروبي يونايتد الكيني بثلاثية نظيفة سجلها بني نامبوكا (5 و 29) وغانسي مبوما (45).

وتصدر الوداد الترتيب النهائي برصيد 15 نقطة، وتبعه مانييما برصيد 12 نقطة، وجاء عزام ثالثاً بتسع نقاط ونيروبي أخيراً بلا رصيد.

وضمن شباب بلوزداد صدارة المجموعة الثالثة بعدما تغلب على ضيفه أوتوهو دايو الكونغولي 2-1 على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وافتتح إيهاب بلحوسيني التسجيل لأصحاب الأرض مترجما سيطرة الفريق (14) وأضاف فريد الملالي الثاني (41)، وقلص بانديوغو ديالو النتيجة للضيوف (68).

وفي المجموعة عينها، تعادل ستيلنبوش الجنوب إفريقي سلبا مع سينجيدا بلاك ستارك التنزاني.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، وتأهل معه أوتوهو دويو الثاني بتسع نقاط وسنجيدا ثالثا بخمس نقاط وبفارق المواجهات مع ستيلنبوش.

وفي لقاء هامشي عن المجموعة الأولى تغلب دجوليبا المالي على سان بيدرو العاجي 4-0.

وستجرى القرعة الثلاثاء المقبل.