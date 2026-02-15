فريق في الدوري الإنجليزي يدخل التاريخ "السلبي" ويعين رابع مدرب هذا الموسم

أعلن نوتنغهام ⁠فورست المنافس ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تعيين فيتور بيريرا مدربا للفريق بعقد ⁠يمتد لثمانية عشر شهرا بعد إقالة شون دايك الأسبوع الماضي.

والبرتغالي بيريرا هو رابع مدرب دائم للفريق ⁠هذا الموسم بعد نونو إسبيريتو سانتو وأنجي بوستيكوجلو ودايك.

أقيل دايك بعد 114 يوما من توليه المسؤولية وكانت مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون متذيل ترتيب ‌الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مواجهة له مع الفريق.

ودخل نادي نوتنغهام فورست التاريخ من الباب الضيق "السلبي" هذا الموسم، ليصبح أول نادٍ في "البريميرليغ" يقيل ثلاثة مدربين في موسم واحد وما يزال القوس مفتوحا.

سيبدأ بيريرا مهامه في مباراة الخميس بالدوري الأوروبي أمام فناربخشة التركي في ظل سعي فورست لتحقيق الاستقرار بعد فوزه في ثلاث مباريات فقط من آخر 13.

أقيل بيريرا من تدريب وولفرهامبتون في ⁠وقت سابق من هذا الموسم وتحديدا ⁠في نوفمبر تشرين الثاني بعد سلسلة من 10 مباريات من دون فوز ليكون عامه السادس على التوالي في ترك منصب ⁠تدريبي.

عمل المدرب البرتغالي (57 عاما) في خمس دول منذ عام 2020 ⁠حيث درب أندية شنغهاي وفناربخشة وكورينثيانز ⁠وفلامنغو والشباب قبل انضمامه إلى وولفرهامبتون في ديسمبر كانون الأول 2024 لكن فترة وجوده في ملعب مولينيو لم تدم سوى 11 ‌شهرا.

يحتل فورست المركز السابع عشر في ترتيب الدوري بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز ويقبع ‌فوق ‌منطقة الهبوط مباشرة بينما تتبقى 12 مباراة يتعين عليها استغلالها جيدا للبقاء في الدوري الممتاز.