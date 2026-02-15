شاهد.. هدف البرازيلي هالك المذهل المرشح لجائزة "بوشكاش"

أعاد النجم البرازيلي هالك التأكيد على أن العمر مجرد رقم، بعدما خطف الأضواء بتسجيله هدفا مذهلا من ركلة حرة صاروخية رشحته الجماهير لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها "الفيفا" لأفضل هدف في العام، خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو أمام إتابيريتو.

اللاعب البالغ 39 عاما، والذي يحمل شارة القيادة في ناديه، أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة قرب منتصف الملعب استقرت في الشباك، في مشهد أعاد إلى الأذهان أهدافه الشهيرة التي طالما دمرت حراس المرمى في مسيرته الاحترافية.

الهدف، الذي بدا أكثر إثارة عند مشاهدته من المدرجات، عكس استمرار هالك في الاعتماد على قوته البدنية وتسديداته الصاروخية، وهي السمات التي صنعت اسمه في الملاعب الأوروبية والآسيوية قبل عودته إلى الدوري البرازيلي.

وبينما يقترب من عامه الأربعين، يثبت هالك أنه لا يزال قادرا على صناعة الفارق، ليس فقط بخبرته، بل أيضا بقوة تسديداته التي تبقى سلاحه الأبرز في مواجهة الخصوم.