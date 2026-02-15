رياضة|البرازيل

شاهد.. هدف البرازيلي هالك المذهل المرشح لجائزة "بوشكاش"

BELO HORIZONTE, BRAZIL - JANUARY 28: Hulk of Atletico Mineiro controls the ball during a match between Atletico Mineiro and Palmeiras as part of Brasileirao 2026 at Arena MRV on January 28, 2026 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
قوة خارقة ودقة مثالية في تسديدات البرازيلي هالك (غيتي)
Published On 15/2/2026
آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)

أعاد النجم البرازيلي هالك التأكيد على أن العمر مجرد رقم، بعدما خطف الأضواء بتسجيله هدفا مذهلا من ركلة حرة صاروخية رشحته الجماهير لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها "الفيفا" لأفضل هدف في العام، خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو أمام إتابيريتو.

اللاعب البالغ 39 عاما، والذي يحمل شارة القيادة في ناديه، أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة قرب منتصف الملعب استقرت في الشباك، في مشهد أعاد إلى الأذهان أهدافه الشهيرة التي طالما دمرت حراس المرمى في مسيرته الاحترافية.

الهدف، الذي بدا أكثر إثارة عند مشاهدته من المدرجات، عكس استمرار هالك في الاعتماد على قوته البدنية وتسديداته الصاروخية، وهي السمات التي صنعت اسمه في الملاعب الأوروبية والآسيوية قبل عودته إلى الدوري البرازيلي.

وبينما يقترب من عامه الأربعين، يثبت هالك أنه لا يزال قادرا على صناعة الفارق، ليس فقط بخبرته، بل أيضا بقوة تسديداته التي تبقى سلاحه الأبرز في مواجهة الخصوم.

المصدر: الصحافة الفرنسية

