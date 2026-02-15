إندريك يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الفرنسي

اختير المهاجم البرازيلي إندريك، لاعب ليون الفرنسي، أفضل لاعب في فرنسا لشهر يناير/كانون الثاني، حيث واصل النجم المعار من ريال مدريد تألقه اللافت تحت قيادة المدرب باولو فونسيكا، دون أن يحتاج إلى فترة تأقلم.

وحصل اللاعب الدولي البرازيلي على 52% من الأصوات، متفوقاً على منافسيه ماسون غرينوود (32%) وبافل سولك (16%).

وخلال 6 مباريات خاضها مع ليون، سجل إندريك 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً، كما نجح المهاجم الشاب في تسجيل أول "ثلاثية" (هاتريك) في مسيرته الاحترافية.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسي، اليوم، فوز النجم البرازيلي الشاب بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد أن إندريك حقق إنجازات استثنائية في وقت قصير، أبرزها تسجيل أول "هاتريك" في مسيرته، وفوزه بأول جائزة لاعب شهر في تجربته الأوروبية، بعدما نجح بامتياز في بدايته مع "ليون".

وانتقل إندريك إلى ليون انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد معاناته من قلة فرص المشاركة مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ليقرر خوض تجربة جديدة مؤقتة بحثاً عن دقائق لعب كافية.