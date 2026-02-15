الأسوأ في أوروبا.. إحصائية كارثية تفضح دفاع برشلونة

يعاني برشلونة بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي من هشاشة دفاعية واضحة خلال الأشواط الأولى من مبارياته في الموسم الحالي، وكانت آخر تجليات ذلك في مباراته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة هو الفريق الأكثر استقبالا للأهداف في القارة الأوروبية خلال الدقائق الـ45 الأولى، إذ تلقت 31 هدفا في الأشواط الأولى بجميع البطولات، من بين 44 هدفا هزت شباكه بشكل عام.

أسوأ من متذيل البريمرليغ

وعلّقت الصحيفة المقرّبة من أسوار النادي الكتالوني "إحصاءات برشلونة في الأشواط الأولى تدعو إلى القلق"، مشيرة إلى أنه استقبل أهدافا أكثر حتى من متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وولفرهامبتون.

ويُعد الثلث الأخير من الشوط الأول أي بين الدقيقتين 31 و45 بما في ذلك الوقت بدل الضائع، هو الأكثر رعبا بالنسبة لدفاع برشلونة، وفيه اهتزت شباك الفريق الكتالوني 14 مرة آخرها من أديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز لاعبي أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما لا يُجيد فريق المدرب الألماني هانسي فليك بدايات المباريات، إذ تلقى برشلونة 10 أهداف من صافرة البداية حتى الدقيقة الـ15.

ويُعتبر الثلث الثاني من الشوط الأول هو الأفضل نسبيا لبرشلونة مقارنة بالأول والأخير، وفيه قبلت شباك برشلونة 7 أهداف فقط.

وجاء بيرنلي صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير في البريميرليغ، في المركز الثاني خلف برشلونة كأكثر فريق استقبالا للأهداف في الأشواط الأولى، يليهما نيس وولفرهامبتون.

الفرق الـ10 الأكثر استقبالا للأهداف في الأشواط الأولى منذ بداية الموسم 2025-2026 بجميع البطولات:

برشلونة: 31 هدفا. بيرنلي: 30 هدفا. نيس: 30 هدفا. وولفرهامبتون: 28 هدفا. أينتراخت فرانكفورت: 26 هدفا. أتلتيك بلباو: 25 هدفا. توتنهام هوتسبير: 24 هدفا. باير ليفركوزن: 24 هدفا. ميتز: 24 هدفا. نوتنغهام فورست: 23 هدفا.

تحوّل كبير

في المقابل، تتحسن أرقام برشلونة بوضوح في الأشواط الثانية وفيها قبِل الفريق الكتالوني 13 هدفا فقط بمعدل 0.35 هدفا، هو نصف ما استقبله غريمه ريال مدريد الذي اهتزت شباكه 25 مرة في فترة ما بعد الاستراحة.

وتتوزع الأهداف التي تلج شباك برشلونة في الأشواط الثانية إلى هدفين بين الدقيقتين 46 و60 ومثلهما بين الدقيقتين 76 و90، وأربعة في الدقائق بين 61 و75، وخمسة في الوقت بدل الضائع.

ويسعى برشلونة حاليا إلى مداواة جراحه بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك (4-0)، عندما يحل غدا الاثنين ضيفا على جاره جيرونا بملعب مونتيليفي في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز لتجاوز الآثار النفسية لما حدث يوم الخميس الماضي بملعب واندا ميتروبوليتانو، واستعادة صدارة جدول ترتيب الليغا التي أصبحت بحوزة الغريم ريال مدريد (55 نقطة) بعد فوزه أمس على ريال سوسيداد 4-1.