شاهد.. السيتي يعبر سالفورد بثنائية ويتأهل لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بسهولة بعد الفوز على ضيفه سالفورد بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة، مساء السبت

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر سجله ألفي دورينتغتون مدافع سالفورد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة السادسة، وذلك بعدما حول كرة عرضية من ريان آيت نوري بالخطأ في مرمى فريقه.

عمر مرموش يساهم في فوز السيتي رغم إلغاء هدفه أمام سالفورد بداعي التسلل

وفي الدقيقة 22 سجل النجم المصري عمر مرموش هدفا ثانيا لمانشستر سيتي بتسديدة قوية في المقص الأيمن، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأضاع مانشستر سيتي العديد من الفرص عبر لاعبيه جون ستونز وتيغاني ريندرز وفيل فودين، بينما أنقذ جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي شباكه من استقبال هدفين.

مارك غيهي يسجل هدفه الأول مع مانشستر سيتي في الفوز على سالفورد بكأس الاتحاد

ووسط إهدار المزيد من الفرص، أضاف مارك غيهي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، ليحتفل بهدفه الأول مع الفريق بعد الانضمام من كريستال بالاس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعدها بأربع دقائق، حرم القائم أنطوان سيمينيو من إضافة هدف ثالث لمانشستر سيتي الذي خاض اللقاء بعدد كبير من البدلاء والعناصر الشابة.

وواصل السيتي بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا نتائجه المميزة محققا فوزه السادس مقابل تعادل وحيد في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

وبعد التأهل يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، السبت المقبل.