شاهد.. أرسنال يسجل 4 أهداف بنصف ساعة ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل أرسنال جميع أهدافه في أول 27 دقيقة في فوزه (4-0) على ويغان أثليتيك المنافس في الدرجة ⁠الثالثة، ليتقدم إلى الدور ثمن النهائي في كأس الاتحاد ⁠الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهت أي آمال لويغان في تحقيق مفاجأة في شمال لندن سريعا، إذ سجل نوني ⁠مادويكي وغابرييل مارتينيلي من تمريرتين حاسمتين لإبريتشي إيزي، قبل أن يضع المدافع غاك هانت الكرة في شباكه بالخطأ.

وعندما أحرز غابرييل غيسوس الهدف الرابع قرب نصف الساعة من اللعب، بدا الأمر وكأنه سيكون فوزا كاسحا، لكن ويغان تمكن من الحد من الأضرار بعدما أحكم غلق دفاعه، فيما خفض ⁠أرسنال من وتيرة اللعب.