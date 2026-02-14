بالفيديو.. يوسف بلايلي يتصدر مواقع التواصل بلفتة مؤثرة

لحظة مؤثرة كان بطلها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أظهر جانبًا إنسانيًا.

فقد توقف بلايلي أثناء سيره في أحد الشوارع في الجزائر، ليلتقط صورة مع طفل صغير كان يبيع المناديل الورقية لكسب لقمة عيشه.

لكن المفاجأة كانت حين اكتشف اللاعب أن الطفل لا يملك هاتفًا ذكيًا ليستلم الصورة، فما كان من بلايلي إلا أن قرر التدخل بطريقة أبسط بشراء هاتف جديد للطفل، ليتمكن من استقبال الصورة ومشاركتها مع أهله وأصدقائه.

رد فعل الطفل كان لحظة فرح صادقة، إذ لم يصدق ما حدث، وقفز من شدة السعادة مرددا أكثر من مرة كلمة " أحبك بلايلي".

يذكر أن بلايلي محبوب الجماهير الجزائرية تعرض لإصابة خطيرة قطع في الرباط الصليبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خلال ديربي تونس ضد النادي الإفريقي.

وبحلول منتصف فبراير/شباط 2026، بدأ اللاعب مراحل متقدمة من التأهيل والعودة للتدريبات الانفرادية، مع توقعات بالعودة للمنافسات الرسمية في مطلع أبريل/نيسان 2026.

كما يسابق الزمن لأجل العودة قبلها، والمنافسة على مكانة مع مجموعة منتخب الجزائر المعنية بالمشاركة في كأس العالم 2026