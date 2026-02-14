رياضة|الجزائر

بالفيديو.. يوسف بلايلي يتصدر مواقع التواصل بلفتة مؤثرة

AL AIN, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of ES Tunis celebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the FIFA Club World Cup UAE 2018 5th Place Match between ES Tunis and CD Guadalajara at Hazza Bin Zayed Stadium on December 18, 2018 in Al Ain, United Arab Emirates. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
يلعب يوسف بلايلي حاليا في صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد لغاية يونيو 2026 (غيتي إيميجز)
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 13:03 (توقيت مكة)

حفظ

لحظة مؤثرة كان بطلها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أظهر جانبًا إنسانيًا.

فقد توقف بلايلي أثناء سيره في أحد الشوارع  في الجزائر، ليلتقط صورة مع طفل صغير كان يبيع المناديل الورقية لكسب لقمة عيشه.

لكن المفاجأة كانت حين اكتشف اللاعب أن الطفل لا يملك هاتفًا ذكيًا ليستلم الصورة، فما كان من بلايلي إلا أن قرر التدخل بطريقة أبسط بشراء هاتف جديد للطفل، ليتمكن من استقبال الصورة ومشاركتها مع أهله وأصدقائه.

رد فعل الطفل كان لحظة فرح صادقة، إذ لم يصدق ما حدث، وقفز من شدة السعادة مرددا أكثر من مرة كلمة " أحبك بلايلي".

يذكر أن بلايلي محبوب الجماهير الجزائرية تعرض لإصابة خطيرة قطع في الرباط الصليبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خلال ديربي تونس ضد النادي الإفريقي.

وبحلول منتصف فبراير/شباط 2026، بدأ اللاعب مراحل متقدمة من التأهيل والعودة للتدريبات الانفرادية، مع توقعات بالعودة للمنافسات الرسمية في مطلع أبريل/نيسان 2026.

كما يسابق الزمن لأجل العودة قبلها، والمنافسة على مكانة مع مجموعة منتخب الجزائر المعنية بالمشاركة في كأس العالم 2026

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

