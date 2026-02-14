دون هاري كين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، بوصوله رسميا إلى حاجز 500 هدف خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، ليصبح واحداً من القلائل في العصر الحديث الذين حققوا هذا الرقم الاستثنائي.

وسجل كين هدفه رقم 500 في المباريات مع ناديه ومنتخب بلاده بعد تسجيله ثنائية في فوز بايرن ميونخ 3-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني اليوم السبت.

ونجح كين في تسجيل 46 هدفاً بقميصي البافاري ومنتخب "الأسود الثلاثة" هذا الموسم (2025-2026).

توزيع أهداف هاري كين الـ500:

توتنهام هوتسبير: 280 هدفاً (الهداف التاريخي للنادي).

بايرن ميونخ: 126 هدفاً (في رحلة بدأت في صيف 2023).

منتخب إنجلترا: 78 هدفاً (الهداف التاريخي لـ"الأسود الثلاثة").

ميلوول: 9 أهداف.

ليتون أورينت: 5 أهداف.

ليستر سيتي: هدفان.

هاري كين أسرع من رونالدو

وبهذا الانجاز دخل كين التاريخ كواحد من أعظم الهدافين متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

فبينما سجل رونالدو هدفه رقم 500 في مباراته رقم 753 في مسيرته، استغرق كين 743 مباراة لتسجيل 500 هدف – أي أقل بعشر مباريات للوصول إلى هذا الرقم.

ويملك "الدون" حاليا 962 هدفا في جميع المسابقات، أي أكثر بـ66 هدفا من غريمه ليونيل ميسي.