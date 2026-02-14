وست هام يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي يبلغون دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل وست هام يونايتد وتشلسي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوز الأول بصعوبة في الوقت الإضافي، فيما حسم الثاني تأهله بانتصار عريض، ليواصلا مشوارهما في المسابقة. ولحق بهما مانشستر سيتي بعد تغلبه على سالفورد سيتي بثنائية نظيفة.

وفاز وست هام يونايتد بصعوبة على مضيفه بورتون ألبيون 1-0، اليوم السبت، وأحرز كريسينسيو سامرفيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وحافظ الفريق اللندني على الفوز وبطاقة التأهل رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه فريدي بوتس في الدقيقة 101.

ويرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي وست هام يونايتد قبل اختبارين صعبين في الدوري الإنجليزي عندما يستقبل بورنموث ثم يحل ضيفا على ليفربول يومي 21 و28 فبراير/شباط الجاري.

ويكافح الفريق اللندني للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد مرور 26 جولة.

تشلسي ينتصر برباعية على هال سيتي ويتأهل بسهولة لدور الـ16

بلغ تشلسي دور الـ16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه السهل، أمس الجمعة، على مضيفه هال سيتي (4-0) بقيادة مهاجمه البرتغالي بيدرو نيتو الذي سجل ثلاثية.

سجل نيتو ثلاثيته في الدقائق (40 و51 و71) كما سجل البرازيلي إيستيفاو (59) هدفا رابعا لتشلسي الذي استعاد لغة الانتصارات سريعا بعد تعادله المخيّب مع ليدز يونايتد (2-2)، الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري.

ويلعب الـ"بلوز" مباراتهم المقبلة على أرضهم في ملعب ستامفورد بريدج أمام بيرنلي، مستهدفين تحقيق الفوز الـ13 ودخول نادي الأربعة الأوائل، إذ لا يفصل بين صاحب المركز الخامس ومانشستر يونايتد الرابع سوى نقطة واحدة.

تأهل مانشستر سيتي

وتغلب مانشستر سيتي على سالفورد سيتي، المنافس في الدرجة الرابعة، 2-صفر.

ولم يستغرق فريق المدرب بيب غوارديولا وقتا طويلا ليفتتح التسجيل عندما حول ألفي دورينغتون لاعب سالفورد تمريرة عرضية خطيرة من ريان آيت نوري بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة السادسة.

وضاعف صاحب الأرض النتيجة في الدقيقة 81 عندما أبعد ماتي يونغ حارس الضيوف تمريرة عرضية من ريان شرقي إلى داخل منطقة الجزاء لتسقط أمام جيهي ليسدد في الشباك من مدى قريب.