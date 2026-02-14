بالفيديو.. التعمري يسجل هدفا رائعا ويتفوق على نجوم سان جيرمان

خطف النجم الأردني موسى التعمري الأضواء خلال مواجهة فريقه رين أمام باريس سان جيرمان، التي انتهت لزملاء التعمري بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

شاهد هدف موسى التعمري الرائع في شباك باريس سان جيرمان

وشهدت الدقيقة 34 من المباراة تسجيل التعمري هدف التقدم لصالح رين. وخادع التعمري دفاع باريس سان جيرمان، ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ولم يمر تألق التعمري الذي أسهم بهدفه وتحركاته خلال المباراة التي انتهت لصالح رين بنتيجة 3-1، دون أن يكلل بجائزة أفضل لاعب في المباراة؛ وهو اعتراف بمهارات وإمكانيات اللاعب في ظل وجود نجوم كبار بصفوف باريس سان جيرمان.

وتفاعل حساب الدوري الفرنسي الناطق بالعربية مع هدف التعمري بطريقته الخاصة.

ووصل موسى التعمري (28 عاما) إلى المساهمة التهديفية رقم 6 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ أحرز 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم رين للمركز الخامس برصيد 34 نقطة من 22 مباراة متأخرًا بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الرابع.

بينما توقف رصيد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عند 51 نقطة من 22 مباراة، لكنه قد يتراجع للمركز الثاني إذا تمكن لانس من الفوز على مضيفه باريس اليوم السبت.