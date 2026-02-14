مورينيو يغادر المستشفى بعد وعكة صحية طارئة

نُقل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مستشفى "ديفينو إسبيريتو سانتو" في بونتا ديلغادا أمس الجمعة، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة بنفيكا ضد سانتا كلارا، والتي حسمها "النسور" لصالحهم بنتيجة 2-1.

وبحسب معلومات أكدتها صحيفة "أ بولا" (A Bola) نقلاً عن مصدر من داخل نادي بنفيكا، فقد استيقظ "السبيشال وان" وهو يعاني من التهاب في الأذن تسبب له في انزعاج شديد، مما استدعى توجهه إلى الوحدة الصحية المذكورة في جزر الأزور لإجراء الفحوصات اللازمة.

ووفقاً للمصادر، تلقى مورينيو العلاج اللازم في أقل من ساعة، ثم غادر المستشفى عائداً إلى فندق إقامة الفريق، ليواصل مهامه ويقود بنفيكا في المباراة التي جرت لاحقاً ضد فريق جزر الأزور.

ويستضيف بنفيكا ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة بعد أسابيع من فوز "النسور" على الملكي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري ، بهدف حاسم سجله حارس مرماهم أناتولي تروبين في الوقت بدل الضائع، ليضع فريق لشبونة ضمن أفضل 24 فريقًا في ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة.