أبرزهم غابرييل جيسوس.. أين انتهت مسيرة 10 مواهب لاتينية؟

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 21: Gabriel Jesus of Brazil and Giovani Lo Celso of Argentina battle for the ball during a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Argentina at Maracana Stadium on November 21, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
لوسلسو (يمين) وغابرييل جيسوس (يسار) أبرز المواهب التي كانت تتصدر الكرة اللاتينية قبل سنوات (غيتي)
Published On 14/2/2026
15:55 (توقيت مكة)

اختارت مجلة "فور فور تو في" عام 2016 قائمة بأبرز 10 مواهب صاعدة في أمريكا الجنوبية عطفا على مشاركتهم في كأس العالم تحت 20 عاما 2015 ، لكن مساراتهم الكروية سلكت طرقا متباينة تماما.

أحدهم أصبح لاعبا أساسيا في أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توزعت مسارات الآخرين بين نجاحات متوسطة وانتكاسات قاسية.

جيوفاني لوسلسو (الأرجنتين)

انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أشهر من صدور القائمة، قبل أن يُعار ويُباع لاحقًا إلى ريال بيتيس الإسباني.

COVENTRY, ENGLAND - JULY 30: Giovani Lo Celso of Real Betis during the pre-season friendly match between Coventry City and Real Betis at The Coventry Building Society Arena on July 30, 2025 in Coventry, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images)
لوسلسو أبرز الأسماء الأرجنتينية التي كان ينتظر منها الكثير في الملاعب الأوروبية (غيتي)

في عام 2019 انضم إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة، ثم بشكل دائم مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في عام 2020، لكنه عاد إلى بيتيس عام 2024 بعد تراجع دوره.

إدوين سافيدرا (بوليفيا)

قضى معظم مسيرته في بوليفيا مع بوليفار حيث تجاوز 300 مباراة بقميصه، بعد تجربة قصيرة مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.

خوسيه أنغولو (الأكوادور)

وقع مع غرناطة الإسباني عام 2016 لكنه فشل في اختبار المنشطات، ليُعاقب بالإيقاف أربع سنوات. عاد لاحقًا إلى الإكوادور مع إيمليك.

ناهيتان نانديز (الأوروغواي)

Nov 18, 2025; Tampa, Florida, USA; Uruguay midfielder Nahitan Nandez (8) controls the ball against the United States in the first half during an international friendly at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
متوسط الميدان الأوروغوياني ناهيتان نانديز  خلال مواجهة منتخبه ضد الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

انتقل من بينارول إلى بوكا جونيورز الأرجنتني، ثم إلى كالياري الإيطالي، قبل أن ينضم في عام 2024 إلى القادسية في الدوري السعودي.

ساول سالسيدو (باراغواي)

يلعب حاليًا ويقود نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ويمتلك مشاركتين دوليتين مع منتخب باراغواي.

فرانسيسكو سييرالتا (التشيلي)

لم ينجح في فرض نفسه مع غرناطة الإسباني أو أودينيزي الإيطالي، لكنه وجد الاستقرار مع واتفورد الإنجليزي، قبل انتقاله إلى أوكسير الفرنسي.

ييفرسون سوتيلدو (البرازيل)

تألق مع سانتوس، وخاض تجربة في تورونتو الكندي، قبل العودة إلى البرازيل مع فلومينينسي، ويملك 53 مباراة دولية.

إدوين كاردونا (كولومبيا)

تألق مع مونتيري المكسيكي وبوكا جونيورز الأرجنتني، ويعود الآن إلى بلاده مع أتلتيكو ناسيونال .

غابرييل جيسوس (البرازيل)

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Arsenal - Elland Road, Leeds, Britain - January 31, 2026 Arsenal's Gabriel Jesus celebrates scoring their fourth goal Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
البرازيلي غابرييل جيسوس تألق مع السيتي والأرسنال الإنجليزيين (رويترز)

أنجح الأسماء في القائمة، توّج بأربعة ألقاب دوري إنجليزي مع مانشستر سيتي، ويلعب حاليًا مع أرسنال.

لويز بيتو دا سيلفا (البيرو)

لم ينجح في إثبات نفسه مع بي إس في الهولندي، وتنقل بين 11 ناديًا، ويلعب الآن مع ديبورتيفو غارسيلسو في بيرو.

المصدر: الصحافة البريطانية

