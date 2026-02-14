أبرزهم غابرييل جيسوس.. أين انتهت مسيرة 10 مواهب لاتينية؟

اختارت مجلة "فور فور تو في" عام 2016 قائمة بأبرز 10 مواهب صاعدة في أمريكا الجنوبية عطفا على مشاركتهم في كأس العالم تحت 20 عاما 2015 ، لكن مساراتهم الكروية سلكت طرقا متباينة تماما.

أحدهم أصبح لاعبا أساسيا في أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توزعت مسارات الآخرين بين نجاحات متوسطة وانتكاسات قاسية.

جيوفاني لوسلسو (الأرجنتين)

انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أشهر من صدور القائمة، قبل أن يُعار ويُباع لاحقًا إلى ريال بيتيس الإسباني.

في عام 2019 انضم إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة، ثم بشكل دائم مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في عام 2020، لكنه عاد إلى بيتيس عام 2024 بعد تراجع دوره.

إدوين سافيدرا (بوليفيا)

قضى معظم مسيرته في بوليفيا مع بوليفار حيث تجاوز 300 مباراة بقميصه، بعد تجربة قصيرة مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.

خوسيه أنغولو (الأكوادور)

وقع مع غرناطة الإسباني عام 2016 لكنه فشل في اختبار المنشطات، ليُعاقب بالإيقاف أربع سنوات. عاد لاحقًا إلى الإكوادور مع إيمليك.

ناهيتان نانديز (الأوروغواي)

انتقل من بينارول إلى بوكا جونيورز الأرجنتني، ثم إلى كالياري الإيطالي، قبل أن ينضم في عام 2024 إلى القادسية في الدوري السعودي.

ساول سالسيدو (باراغواي)

يلعب حاليًا ويقود نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ويمتلك مشاركتين دوليتين مع منتخب باراغواي.

فرانسيسكو سييرالتا (التشيلي)

لم ينجح في فرض نفسه مع غرناطة الإسباني أو أودينيزي الإيطالي، لكنه وجد الاستقرار مع واتفورد الإنجليزي، قبل انتقاله إلى أوكسير الفرنسي.

ييفرسون سوتيلدو (البرازيل)

تألق مع سانتوس، وخاض تجربة في تورونتو الكندي، قبل العودة إلى البرازيل مع فلومينينسي، ويملك 53 مباراة دولية.

إدوين كاردونا (كولومبيا)

تألق مع مونتيري المكسيكي وبوكا جونيورز الأرجنتني، ويعود الآن إلى بلاده مع أتلتيكو ناسيونال .

غابرييل جيسوس (البرازيل)

أنجح الأسماء في القائمة، توّج بأربعة ألقاب دوري إنجليزي مع مانشستر سيتي، ويلعب حاليًا مع أرسنال.

لويز بيتو دا سيلفا (البيرو)

لم ينجح في إثبات نفسه مع بي إس في الهولندي، وتنقل بين 11 ناديًا، ويلعب الآن مع ديبورتيفو غارسيلسو في بيرو.