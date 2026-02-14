غوارديولا: "هذه الذكريات ستظل معي طوال حياتي"

كشف مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا أن بعض أمتع ذكرياته خلال ما يقارب عقدا من العمل في كرة القدم الإنجليزية تأتي من مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي خارج الأرض ضد فرق الدوري الأدنى، واصفا هذه التجارب بأنها لا تنسى وستظل ترافقه بعد رحيله عن إنجلترا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي في الدور الرابع ضد سالفورد سيتي على ملعب الاتحاد، تهلل وجه غوارديولا عندما سئل عن أهمية البطولة لكرة القدم الإنجليزية.

وقال غوارديولا إنه يفضل اللعب على أرضية ملعبه، لكن أمتع الذكريات التي سيحملها من هذا البلد هي عندما يلعب مباريات كأس الاتحاد خارج الأرض ضد فرق الدوري الأول أو الثاني، واصفا التجربة بالرائعة.

وأضاف أن استفزازات جماهير الفريق المنافس والأجواء التي يصنعونها ستبقى من الذكريات التي سيحتفظ بها في حياته.

وأشاد غوارديولا بالتوازن الفريد بين التقاليد والحداثة في إنجلترا، قائلا: "بعد عشر سنوات هنا، هناك بعض الأشياء التي لا أحبها، لكن هناك الكثير مما أعشقه، وهذا أحدها. هذا البلد يحترم تقاليده، ولا يوجد بلد آخر يفعل ذلك. هذا المزج بين الجديد والقديم هو ما أحببته في المملكة المتحدة".