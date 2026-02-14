من ريال مدريد إلى الهلال.. ما سر تألق بنزيما رغم تقدمه في العمر؟

لا يكتفي كريم بنزيما بالاتكاء على أمجاد الماضي، فالنجم الفرنسي (38 عاما) رحل عن ريال مدريد في صيف 2023 وهو حامل للكرة الذهبية، لكنه لم ينتقل إلى السعودية من أجل عطلة ذهبية، بل بحثا عن تحد جديد. ولا يزال يضيف فصولا أخرى إلى مسيرته.

كريم بنزيما يتألق في السعودية: ثلاثية مدوية في أول ظهور له مع الهلال

بعد تجربته الناجحة مع فريق الاتحاد السعودي، حيث سجل 54 هدفا وصنع 17 في 83 مباراة وتوج بالدوري والكأس، بدأ مغامرته الجديدة مع الهلال بقوة، معلنا عن نفسه بثلاثية مدوية في ظهوره الأول.

أخف وزنا وأقوى ذهنيا

المثير أن بنزيما أصبح اليوم أخف بأربعة كيلوغرامات مما كان عليه في ريال مدريد.

طوله: 185 سنتيمترا.

وزنه حاليا: 78 كيلوغراما.

وزنه سابقا: 82 كيلوغراما.

المحيطون به يصفونه بأنه "رشيق جدا"، يعمل وكأنه لاعب شاب في بداية مسيرته.

نسبة الدهون لديه بمستوى رياضي نخبة، وهو يركز على الوقاية من الإصابات، خاصة مشكلات الظهر التي تطارد اللاعبين في هذا العمر.

يصل إلى التدريبات قبل الجميع، ويواصل العمل البدني في منزله.

يشرف عليه طاقم طبي إسباني متخصص في ناديه الجديد، مع برنامج دقيق لتحسين المرونة، والقوة، والتوازن الحركي.

بنزيما يخطط للعب حتى سن الأربعين على خطى مودريتش

بنزيما وضع هدفا واضحا وهو اللعب حتى سن الأربعين، على خطى صديقه لوكا مودريتش.

البعض يرى أنه قد يتجاوز هذا الرقم، فشهيته للنجاح – المشابهة لشهية كريستيانو رونالدو – لا تعرف التوقف.

المستقبل بعد اعتزال الكرة

العروض الإعلامية والتجارية تنهال عليه، لكنه لا يريد الحديث عن الاعتزال الآن.

سفير، وواجهة لكبرى الشركات، وربما أحد وجوه مونديال 2034.

مدريد الوجهة الأخيرة