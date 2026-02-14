بالفيديو.. لقطة غريبة لمهاجم تشيلسي في كأس إنجلترا

خطف مهاجم تشيلسي لإنجليزي ليام ديلاف الأضواء خلال الفوز الكبير على هال سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0، لكن ليس بتسجيله ثلاثية أو سوبر هاتريك، بل بإهداره واحدة من أسهل الفرص الممكنة.

البداية كانت عندما أبعد حارس هال سيتي، ديلون فيليبس، كرة طويلة إلى الأمام، ليندفع ديلاف بسرعة للضغط عليه. اصطدمت الكرة بقدمه عن طريق الخطأ وارتدت باتجاه المرمى، ثم ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى، دون أن تتجاوزه بالكامل، قبل أن تعود إلى الجهة اليسرى من منطقة الجزاء.

في تلك اللحظة الحاسمة، بدا أن ديلاف اعتقد أن الكرة عبرت الخط. توقف لثوان قليلة وكأنه يحتفل أو ينتظر صافرة الحكم، قبل أن يدرك أن الهدف لم يحتسب.

وبدلا من التسديد مباشرة عند وصول الكرة إليه، لمسها مرة إضافية وعدل اتجاهها، ما أتاح لفيليبس الوقت الكافي للعودة وإنقاذ الموقف بنجاح.

وعن اللقطة قال ديلاف: "أقسم بحياتي أنني كدت أركض محتفلا، ظننت أن الكرة دخلت الشباك وكنت أنتظر صافرة الحكم. كان تصرفا ساذجا مني، لكنني اعتقدت أنها كانت هدفا بالفعل".

من جانبه، عبر الهداف الدولي الإنجليزي السابق ألان شيرر عن دهشته من اللقطة، مشيرا إلى أن ديلاف نفذ الضغط الأولي بإتقان، لكنه افتقد الحسم والسرعة في التصرف خلال اللحظة الفاصلة.