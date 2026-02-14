رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

فضائح إبستين تدفع رئيس أولمبياد 2028 لعرض وكالته للبيع

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - 145th IOC Session - Auditorium MPC, Milan, Italy - February 3, 2026 Casey Wasserman, chairman of the Los Angeles Organizing Committee for the 2028 Olympic and Paralympic Games during the 145th IOC Session REUTERS/Guglielmo Mangiapane
كيسي واسرمان رئيس أولمبياد لوس أنجلوس 2028 (رويترز)
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 10:55 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 يعرض وكالته للمواهب والتسويق للبيع على خلفية انتقادات وجهت إليه بسبب تبادل رسائل حميمة عبر البريد الإلكتروني قبل أكثر من 20 عاما مع غيلين ماكسويل المدانة بالاتجار بالجنس.

وتعرض واسرمان لانتقادات وواجه دعوات للاستقالة من رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 بعد نشر هذه الرسائل. كما خسرت شركته إحدى عميلاتها إذ صرحت نجمة البوب تشابل روان الأسبوع الماضي أن شركته لم تعد تمثلها.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - 145th IOC Session - Auditorium MPC, Milan, Italy - February 3, 2026 Casey Wasserman, chairman of the Los Angeles Organizing Committee for the 2028 Olympic and Paralympic Games during the 145th IOC Session REUTERS/Guglielmo Mangiapane
واسرمان رئيس أولمبياد لوس أنجلوس 2028 (رويترز)

ونفى واسرمان وجود أي علاقة شخصية أو تجارية مع الممول الراحل والمدان في جرائم جنسية جيفري إبستين. واعتذر في وقت سابق عن علاقته بماكسويل قائلا إن علاقتهما بدأت قبل الكشف عن جرائمها أو جرائم إبستين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولم ترد وكالة واسرمان للمواهب على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأشارت وول ستريت جورنال أمس الجمعة إلى أن واسرمان أبلغ موظفي شركته في مذكرة داخلية بشعوره بأنه "أصبح مصدر إرباك" لعملهم وبدأ عملية بيع الشركة.

"يجب على كيسي الاستقالة"

في وقت سابق، دعت الأمريكية آبي وامباك لاعبة ⁠كرة القدم المعتزلة واسرمان إلى التنحي عن وكالة المواهب التي يرأسها، بعد الكشف ⁠عن رسائل بريد إلكتروني تبادلها مع ماكسويل.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وامباك بعد قراءة مراسلات واسرمان في ملفات إبستين إنها "تتبع حدسها وقيمي" وتقطع العلاقات مع وكالة المواهب الرياضية والترفيهية التي أسسها في عام 2002 .

كتبت وامباك، التي اعتزلت كرة ⁠القدم عام 2015 وهي الهدافة التاريخية للمنتخب الأمريكي، على إنستغرام "يجب على كيسي الاستقالة. يجب أن يرحل، حتى لا يضطر المزيد من الأشخاص مثلي ⁠إلى الرحيل".

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان