فضائح إبستين تدفع رئيس أولمبياد 2028 لعرض وكالته للبيع

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 يعرض وكالته للمواهب والتسويق للبيع على خلفية انتقادات وجهت إليه بسبب تبادل رسائل حميمة عبر البريد الإلكتروني قبل أكثر من 20 عاما مع غيلين ماكسويل المدانة بالاتجار بالجنس.

وتعرض واسرمان لانتقادات وواجه دعوات للاستقالة من رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 بعد نشر هذه الرسائل. كما خسرت شركته إحدى عميلاتها إذ صرحت نجمة البوب تشابل روان الأسبوع الماضي أن شركته لم تعد تمثلها.

ونفى واسرمان وجود أي علاقة شخصية أو تجارية مع الممول الراحل والمدان في جرائم جنسية جيفري إبستين. واعتذر في وقت سابق عن علاقته بماكسويل قائلا إن علاقتهما بدأت قبل الكشف عن جرائمها أو جرائم إبستين.

ولم ترد وكالة واسرمان للمواهب على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأشارت وول ستريت جورنال أمس الجمعة إلى أن واسرمان أبلغ موظفي شركته في مذكرة داخلية بشعوره بأنه "أصبح مصدر إرباك" لعملهم وبدأ عملية بيع الشركة.

"يجب على كيسي الاستقالة"

في وقت سابق، دعت الأمريكية آبي وامباك لاعبة ⁠كرة القدم المعتزلة واسرمان إلى التنحي عن وكالة المواهب التي يرأسها، بعد الكشف ⁠عن رسائل بريد إلكتروني تبادلها مع ماكسويل.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وامباك بعد قراءة مراسلات واسرمان في ملفات إبستين إنها "تتبع حدسها وقيمي" وتقطع العلاقات مع وكالة المواهب الرياضية والترفيهية التي أسسها في عام 2002 .

كتبت وامباك، التي اعتزلت كرة ⁠القدم عام 2015 وهي الهدافة التاريخية للمنتخب الأمريكي، على إنستغرام "يجب على كيسي الاستقالة. يجب أن يرحل، حتى لا يضطر المزيد من الأشخاص مثلي ⁠إلى الرحيل".