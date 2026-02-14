"بينها تنظيف الأحذية".. مدرب فرانكفورت يكشف نظام عقوبات صارم للاعبيه

كشف المدرب ألبرت رييرا، مدرب فريق فرانكفورت الألماني المعين حديثا، عن تفاصيل نظام العقوبات الذي يطبقه على اللاعبين المخالفين داخل غرفة الملابس، مؤكدا أن الانضباط أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وأوضح رييرا أن أي خطأ يُرتكب من أحد اللاعبين يترتب عليه فرض غرامة مالية مباشرة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدفع فقط، بل يمتد إلى القيام بعمل يخدم النادي.

وقال المدرب إن اللاعب المخالف قد يُطلب منه تنظيف أحذية جميع أفراد الفريق، أو قضاء ساعة مع المحلل الفني لفهم الجوانب التكتيكية بشكل أعمق، أو حتى العمل لمدة ساعة مع البستاني، حتى يدرك قيمة هذه الأدوار داخل المنظومة.

وأضاف في رسالة حاسمة: "هل هناك قوانين لا تريد احترامها؟ هل تريد التأخر؟ لا مشكلة لكن عليك تحمل العواقب".

ويهدف النظام بحسب رييرا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والاحترام داخل الفريق، وتعزيز روح الالتزام الجماعي.

لعب الإسباني ألبرت ريرا خلال مسيرته الكروية لعدد من الأندية أبرزها ليفربول الإنجليزي وظهر بألوانه في مركز الجناح في 60 مباراة.

وعين ريرا في 30 يناير/كانون الثاني 2026 كمدرب لنادي آينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028.

وقاد الفريق في أول ظهور له إلى تعادل إيجابي 1–1 خارج ملعبه أمام يونيون برلين في فبراير/شباط 2026.