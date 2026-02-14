غزيون يعيدون الحياة لملعب نادي فلسطين بتل الهوى

في قلب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، يمثل نادي فلسطين متنفسا وحيدا للشباب الفلسطيني بعد عامين من الحرب الإسرائيلية التي دمرت أغلب ملاعب القطاع.

وكشفت جولة الجزيرة مباشر داخل الملعب عن إرادة قوية لدى الفلسطينيين لإعادة الحياة إلى طبيعتها رغم الدمار والمعاناة.

المشرف على النادي، عدنان، قال إن الملعب تضرر بشكل كبير خلال العملية العسكرية الأخيرة، حيث غادر الفريق المكان قبل يوم من تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية. بعد 16 يوما عادوا لتنظيف الملعب، وبمشاركة 6 شباب تمكنوا خلال 5 أيام فقط من إزالة الركام وإعادة تجهيز الملعب، ما سمح باستئناف بطولات الأندية للدرجتين الممتازة والأولى تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأضاف عدنان أن ملعب نادي فلسطين أصبح الخيار الأول للشباب بسبب جودة أرضيته، في ظل ضعف الملاعب الأخرى ومحدودية توفر النجيل الاصطناعي نتيجة إغلاق المعابر. وتابع أن الملعب أصبح متنفسا للشباب والموظفين لتفريغ طاقتهم، ويستمر العمل فيه يوميا من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع جهود مستمرة لتطوير المبنى والملعب وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي لقاء مع عدد من اللاعبين، وصفوا الملعب بأنه "الحياة بكل صراحة"، مؤكدين أنه المكان الوحيد الذي يمكنهم ممارسة كرة القدم فيه بشكل آمن بعد توقف البطولات لشهر بسبب الظروف الأمنية والرمضانية. وأشار أحد اللاعبين إلى معاناته الشخصية بعد فقد شقيقته في الحرب، لكنه يعبر عن إصراره على ممارسة الرياضة كجزء من استمرار الحياة رغم الصعاب.

جولة الجزيرة مباشر أكدت أن نادي فلسطين في تل الهوى ليس مجرد ملعب رياضي، بل رمز للصمود الفلسطيني وإصرار الشباب على استعادة لحظات الحياة الطبيعية بعد الحرب، في ظل استمرار الحصار والدمار الذي أصاب القطاع.

الملعب اليوم يزخر بالنشاط والحركة، ويعكس قدرة الشعب الفلسطيني على التغلب على التحديات والمضي قدما رغم كل الظروف القاسية.