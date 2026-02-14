بدأت مباراة بيرتون ألبيون ووست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل غير معتاد، بعدما اضطر حكم المباراة لتأجيل انطلاقها لحين إصلاح شباك المرمى، الذي كان مثقوبا في أحد المرميين، ما استدعى تدخل فريق الصيانة لإصلاحه قبل البداية.

ولم تقتصر الإثارة على الملعب، إذ قام مشجعو وست هام يونايتد بخطوة غير مسبوقة، حيث استأجروا طائرة لرفع لافتة كتب عليها: "لا مزيد من الهراء" فوق الملعب.

وجاءت هذه الخطوة السلمية والمبتكرة للتعبير عن غضب جماهير الهامرز من مالكي النادي، مضيفة مزيدا من الإثارة والجدل على أجواء اللقاء.