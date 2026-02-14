شاهد.. الهلال السوداني وصن داونز يتأهلان لربع نهائي أبطال أفريقيا

حسم فريقا الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي تأهلهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأول 1-0 على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، والثاني على مولودية الجزائر 2-0 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، متقدما بنقطتين على صن داونز، فيما أنهى مولودية الجزائر دور المجموعات في المركز الثالث ‌برصيد سبع نقاط، وتذيل سان إيلوا الترتيب بخمس نقاط.

وسجل ستفين إيبويلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وتقدم قبل أن يطلق تسديدة قوية من

زاوية ضيقة سكنت شباك الفريق الزائر.

وتلقى جونيور مندي لاعب سان إيلوا بطاقة حمراء ⁠قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الشوط ⁠الأول، لحصوله على الإنذار الثاني. وحصل

صلاح الدين عادل لاعب الهلال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

مولودية الجزائر يودع البطولة

وفي مباراة أقيمت ⁠في نفس التوقيت، خسر مولودية الجزائر 2-صفر أمام مضيفه صن داونز، ليودع ⁠البطولة رغم أن التعادل كان ⁠يكفيه من أجل التقدم لدور الثمانية.

وأحرز برايان مونيز هدفا في كل شوط ليساعد صن داونز على التقدم في البطولة، إذ افتتح التسجيل بعد سبع ‌دقائق من البداية بعدما استغل ارتداد الكرة من حارس مولودية الجزائر ليضع الكرة في الشباك.

وضاعف مونيز تقدم صاحب ‌الأرض ‌في الدقيقة 63، ليحسم اللقاء الذي لم يظهر فيه مولودية الجزائر بمستواه المعهود.