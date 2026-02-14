شاهد.. رونالدو يهز شباك الفتح ويرفع رصيده إلى 962 هدفا

دشّن الأسطورة كريستيانو رونالدو عودته لصفوف نادي النصر بتسجيله هدف التقدم في مرمى الفتح ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، رافعاً بذلك رصيده التاريخي إلى 962 هدفاً.

وعلى ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، اليوم السبت، بصم "الدون" على أول أهدافه الرسمية منذ بلوغه عامه الـ41، مؤكداً استمرار توهجه التهديفي.

ونجح رونالدو في هز الشباك عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، مستغلاً عرضية متقنة من السنغالي ساديو ماني، ليحولها ببراعة إلى داخل الشباك.

وبهذا الهدف رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 18 هدفًا في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، بالتساوي مع المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية.

كما أصبح البرتغالي ثالث لاعب يسجّل في دوري المحترفين السعودي بعمر 41 عاماً أو أكثر (41 عاماً و9 أيام)، بعد عصام الحضري (44 عاماً و329 يوماً)، وحسين عبدالغني (41 عاماً و291 يوماً).

عودة بعد غياب وجدل

تأتي هذه العودة القوية بعد غياب رونالدو عن آخر ثلاث مباريات للعالمي (مباراتان في الدوري ومباراة في دوري أبطال آسيا 2).

وكان غيابه قد أثار موجة من التكهنات، وسط تقارير صحفية أشارت إلى عدم رضاه عن السياسة التعاقدية للنادي، لا سيما بعد نجاح الغريم التقليدي "الهلال" في التوقيع مع الفرنسي كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبهذا الانتصار، يتنفس النصر الصعداء بعودة قائده وهدافه التاريخي في وقت حرج من عمر الموسم.