رئيس حكام يويفا يحذر من الإفراط في تقنية "الفار"

قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) معرضة لخطر التحليل الدقيق للقرارات التقديرية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تقنية (الفار) تم إدخالها إلى عالم كرة القدم من أجل تصحيح الأخطاء، لكن الجماهير باتت محبطة من تسببها في إعادة بعض القرارات.

ورفض روبرتو روسيتي، مسؤول التحكيم في (يويفا) توجيه الانتقاد إلى بطولة بعينها، لكنه أفصح عن وجهة نظر عامة أبدى فيها مخاوفه من أن تزداد أزمات (الفار).

وقال الإيطالي روسيتي: "أعلم أننا نسينا سبب وجود تقنية (الفار)، نسينا ذلك قليلا، أتتذكرون منذ ثمانية أعوام مضت، أتيت إلى لندن لأوضح للصحفيين ماهية التقنية".

وأضاف: "تحدثنا وقتها عن الأخطاء الواضحة، ولماذا فعلنا ذلك لأن التقنيات تحسن صنعا في القرارات القائمة على الحقائق، أما تفسير القرارات فالتقييم الذاتي أصعب، أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر معا في اجتماعات نهاية الموسم، لا يمكننا الاستمرار في التدخل الكبير لتقنية (فار) نحن نحب كرة القدم كما هي".

وتابع روسيتي: "حينما تتابع اللقطة بالعرض البطيء فإنه يمكنك رؤية الكثير من الأشياء".