أبرز مرشح لخلافة غوارديولا في مانشستر سيتي

أكد خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي السابق، يبرز كـ"المرشح الأوفر حظاً" لتولي القيادة الفنية لنادي مانشستر سيتي خلفاً للإسباني بيب غوارديولا.

وعلى الرغم من استمرار عقد غوارديولا مع "السيتيزنز" حتى صيف 2027، وعدم صدور قرار نهائي بشأن رحيله، إلا أن إدارة النادي بدأت بالفعل في رسم ملامح الحقبة المقبلة.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حسم رومانو الجدل الدائر حول مستقبل المدرب الإيطالي، قائلاً: "تداولت بعض التقارير أنباءً تربط ماريسكا بنادي توتنهام، لكن مصادري الخاصة تؤكد معطيات مختلفة تماماً"، في إشارة واضحة لتموضعه كخيار أول داخل أروقة ملعب الاتحاد.

وارتفعت أسهم ماريسكا بشكل ملحوظ مؤخراً بفضل فلسفته التكتيكية العالية وإلمامه بنظام العمل داخل مانشستر سيتي، حيث عمل سابقاً مساعداً لغوارديولا عامي 2022 و2023.

وزادت ثقة الأندية به بعد نجاحه التاريخي مع تشلسي في صيف 2025، حين قاد "البلوز" للتتويج بلقب كأس العالم للأندية عقب التغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

تودور مدربا جديدا لتوتنهام

وكانت هزيمة توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 الثلاثاء الماضي هي "القشة التي قصمت ظهر البعير"؛ حيث اتخذت الإدارة قراراً بإقالة المدرب توماس فرانك يوم الأربعاء الماضي.

وجاءت الإقالة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث امتدت فترة غياب الانتصارات إلى ثماني مباريات متتالية، مع تحقيق فوز وحيد فقط في آخر 11 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتولى الكرواتي إيغور تودور، مدرب يوفنتوس السابق، المهمة كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وقال رومانو: "وقع تودور عقداً لمدة خمسة أشهر دون خيار التمديد. هو يدرك الوضع تماماً؛ توتنهام يبحث عن حل قصير الأجل قبل الاستقرار على مدرب دائم في الصيف المقبل."

مرشحان بارزان

بينما يقود تودور الفريق مؤقتا، حصرت إدارة توتنهام خياراتها للموسم الجديد في اسمين بارزين هما:

