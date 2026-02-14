ثائر البواب.. العربي الوحيد الذي لعب في ريال مدريد وبرشلونة

يفتخر النجم الأردني ثائر البواب بكونه اللاعب العربي الوحيد الذي خاض تجربة فريدة من نوعها، بتمثيله قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، خلال مسيرته الاحترافية.

وُلد البواب في العاصمة الأردنية عمّان في الأول من مارس/آذار عام 1985، وانتقل إلى إسبانيا وهو في الرابعة من عمره، حيث خطى خطواته الأولى في عالم الساحرة المستديرة مع فريق "كورنيلا".

رحلة البواب مع ريال مدريد في عام 2003، انتقل البواب إلى صفوف ريال مدريد (تحت 19 عاماً)، ومن ثم تدرج وصولاً إلى فريق "كاستيا".

قضى البواب أربعة أعوام داخل القلعة البيضاء، سجل خلالها 39 هدفاً، كما حظي بفرصة المشاركة في حصص تدريبية رفقة الفريق الأول.

وعن تلك الحقبة الذهبية، صرّح البواب لشبكة "ريليفو" الإسبانية قائلاً: "عشت أفضل أربع سنوات في حياتي مع ريال مدريد؛ فقد كنت أتدرب جنباً إلى جنب مع أساطير مثل ديفيد بيكهام، لويس فيغو، روبرتو كارلوس، فابيو كانافارو وزين الدين زيدان.. لقد كان عالماً آخر".

ومع انتهاء الحقبة الأولى للرئيس فلورنتينو بيريز ووصول خلفه رامون كالديرون شهد ريال مدريد تغييرات عديدة، إذ تولى خوسيه ميغيل ديل كامبو المعروف بميتشيل تدريب الفريق وأخرج البواب من حساباته، لينتقل إلى رديف برشلونة في يناير/كانون الثاني 2007.

ثائر البواب في برشلونة

استمرت تجربة البواب مع برشلونة 6 أشهر فقط، وفيها خاض مع الرديف 13 مباراة وسجل 3 أهداف، كما استمتع بخوض مباراتين غير رسميتين مع الفريق الأول كانتا في نصف نهائي ونهائي كأس كتالونيا، بحسب صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية.

وفي إحدى المقابلات التي أجراها في يوليو/تموز 2014، أكد البواب اعتزازه باللعب إلى جوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو.

محطات ما بعد برشلونة:

انتقل البواب بعد رحلته الكتالونية للعب في عدة أندية إسبانية وهي:

هوسبيتاليت

ديبورتيفو ألفارو

موراتالا

ثم انتقل إلى الدوري الروماني الذي شهد انطلاقته الحقيقية و"إعادة اكتشاف نفسه"، حيث مثل أندية:

غلوريا بيستريتسا وغاز ميتان ميدياس.

خاض تجربة احترافية عربية مع اتحاد كلباء الإماراتي وأم صلال القطري، ثم واصل مسيرته في رومانيا مع أندية كبرى مثل يونيفيرسيتاتيا كرايوفا، ستيوا بوخارست، ودينامو بوخارست، بالإضافة إلى دوناريا كالاراسي.

وتُوج البواب بلقب كأس الدوري الروماني في مناسبتين مع ستيوا بوخارست موسم 2015-2016، ودينامو بوخارست موسم 2016-2017 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

في عام 2023، وضع البواب حدا لمسيرته الكروية بقميص نادي إيه دي فيلافيسيوسا دي أودون الإسباني.

مسيرة البواب الدولية

وعلى الصعيد الدولي ارتدى البواب قميص منتخب الأردن في 24 مباراة سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.

ووصل البواب مع "النشامى" إلى الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2014، وفيها كان على الفريق تجاوز عقبة أورغواي للسفر إلى البرازيل.

ووصف البواب تلك الفترة بأنها "الأفضل" له مع المنتخب، وفيها ظهر على غلاف مجلة "ذا ويكلي" (The Weekly) الرسمية التي تصدر أسبوعيا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جنبا إلى جنب مع لويس سواريز والنجم المكسيكي المعتزل رافائيل ماركيز.

لكن حلم التأهل إلى المونديال انتهى وقتها بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام رفاق لويس سواريز في عمان 5-0، قبل التعادل سلبيا إيابا في مونتيفيديو.

وفي عام 2022 بدأ البواب المشاركة بدورات في مجال التدريب وفق شبكة "ريليفو"، كما عمل تلك الفترة كسائق تاكسي في إسبانيا.