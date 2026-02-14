تودور: "تدريب توتنهام شرف كبير.. وأدرك جيدا حجم المسؤولية"

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي -اليوم السبت- تعيين الكرواتي إيغور تودور في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم.

وكان توتنهام أقال توماس فرانك من منصب المدير الفني يوم الأربعاء الماضي بعد 24 ساعة من الأداء المخيب للآمال، الذي انتهى بالخسارة -1 2 على ملعبه أمام نيوكاسل، ليصبح الفريق في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ورحل فرانك عن تدريب توتنهام بعد سبعة أشهر فقط من توليه المهمة، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية تمثلت في تحقيق فوزين فقط خلال 17 مباراة في الدوري، وهو ما دفع توتنهام للاستعانة بالمدرب الكرواتي المخضرم تودور في محاولة للابتعاد عن منطقة الخطر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تودور قوله: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي في لحظة هامة، وأتفهم حجم المسؤولية التي الملقاة على عاتقي".

وأضاف المدرب الكرواتي: "هدفي واضح تماما، وهو تحقيق استمرارية أكبر في أدائنا والمنافسة بإصرار في كل مباراة".

وأوضح: "هناك جودة عالية في قائمة اللاعبين الحالية، ومهمتي هي تنظيمها وتنشيطها وتحسين نتائجنا بسرعة".