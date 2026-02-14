رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

تودور: "تدريب توتنهام شرف كبير.. وأدرك جيدا حجم المسؤولية"

ROME, ITALY - OCTOBER 26: Igor Tudor, Head Coach of Juventus, reacts during the Serie A match between SS Lazio and Juventus FC at Stadio Olimpico on October 26, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
الكرواتي إيغور تودور (غيتي)
Published On 14/2/2026
|
آخر تحديث: 16:39 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي -اليوم السبت- تعيين الكرواتي إيغور تودور في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم.

وكان توتنهام أقال توماس فرانك من منصب المدير الفني يوم الأربعاء الماضي بعد 24 ساعة من الأداء المخيب للآمال، الذي انتهى بالخسارة -1 2 على ملعبه أمام نيوكاسل، ليصبح الفريق في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورحل فرانك عن تدريب توتنهام بعد سبعة أشهر فقط من توليه المهمة، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية تمثلت في تحقيق فوزين فقط خلال 17 مباراة في الدوري، وهو ما دفع توتنهام للاستعانة بالمدرب الكرواتي المخضرم تودور في محاولة للابتعاد عن منطقة الخطر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تودور قوله: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي في لحظة هامة، وأتفهم حجم المسؤولية التي الملقاة على عاتقي".

وأضاف المدرب الكرواتي: "هدفي واضح تماما، وهو تحقيق استمرارية أكبر في أدائنا والمنافسة بإصرار في كل مباراة".

وأوضح: "هناك جودة عالية في قائمة اللاعبين الحالية، ومهمتي هي تنظيمها وتنشيطها وتحسين نتائجنا بسرعة".

المصدر: الألمانية

إعلان